Milan, il punto sugli infortunati: la decisione su Theo e Calabria

Il reparto arretrato è decimato dagli infortuni, arriva la scelta di Pioli.

Il Milan è pronto a scendere in campo nella giornata di domani, a Cagliari, nel tentativo di conquistare i tre punti e mettere definitivamente alle spalle la disfatta con l’Inter e la mancata vittoria con il Newcastle. I rossoneri sono reduci da un importante e sofferto trionfo di misura ai danni dell’Hellas Verona, castigato da Rafa Leao in ripartenza.

Il portoghese è un elemento di fondamentale importanza per il diavolo, le sue giocate sulla fascia sinistra mettono sempre in difficoltà le retroguardie avversarie. Nella partita di sabato Leao ha fatto a meno del suo partner di fascia, Theo Hernandez che è rimasto ai box per un problema al polpaccio. Proprio sul francese, in vista del match di domani, arrivano importanti novità.

Cagliari – Milan, Theo ci sarà dal primo minuto

Come ormai ogni anno, il Milan in quest’inizio di stagione si è visto essere decimato dagli infortuni. Una piaga che i rossoneri sono chiamati ad affrontare troppo spesso e che non consente alla squadra allenata da Pioli di esprimere al massimo il suo potenziale. Adesso l’infermeria è riempita da Bennacer, Kalulu, Calabria, Krunic e Caldara con un giocatore che sembra averla abbandonata, insieme ad un altro che è quasi pronto a farlo. Stiamo parlando di Theo e Calabria.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il francese ha superato la botta al polpaccio che lo aveva tenuto fuori dai giochi sabato ed ora è pronto ad indossare una maglia da titolare. Discorso diverso per Davide Calabria che salvo clamorose sorprese non dovrebbe essere convocato ma scalda i muscoli per rientrare dal primo minuto contro la Lazio.