Milan, il ritorno a casa è più vicino: la notizia gela Pioli

Meno sei giorni al super derby: grande attesa per la sfida con l’Inter, ma il Milan deve guardarsi alle spalle sul fronte mercato. Un top club europeo è infatti pronto a presentare un’offerta da capogiro che potrebbe ingolosire Cardinale per uno dei fedelissimi di Pioli.

In attesa del rientro dei nazionali, il Milan prosegue la preparazione in vista del derby. Le due milanesi, a pari merito nell’attuale classifica, si giocheranno già alla quarta giornata la vetta solitaria della Serie A. L’Inter e i rossoneri hanno infatti archiviato con scioltezza le pratiche finora affrontate e hanno subito mostrato di avere intenzioni serie. Mentre i nerazzurri si sono appoggiati sulle spalle dei propri leader carismatici (Lautaro tra tutti), il Diavolo continua a fare del collettivo il suo punto di forza.

Per scardinare la difesa di Inzaghi, fino ad ora granitica, Pioli dovrà cercare le giuste mosse, puntando specialmente sull’entusiasmo del nuovo arrivato Pulisic, il senso del gol di Giroud e l’esplosività della fascia sinistra presidiata dal duo micidiale Leao-Theo Hernandez. I due hanno già inciso pesantemente in questi primi scampoli di campionato, mettendo a referto un gol ciascuno… e che gol.

Il portoghese ha stregato l’“Olimpico” con una rovesciata volante che ha portato i rossoneri sul 2-0 ai danni della Roma, mentre il terzino si è fatto notare con un pallonetto da posizione defilata che infilato Milinkovic-Savic in Milan-Torino. Una notizia riguardante il francese fa però tremare la tifoseria milanista.

Calciomercato Milan, un top club medita l’offerta per Theo: l’indiscrezione

Il numero 19 di Pioli sarebbe infatti finito al centro di alcune voci di mercato. Il Real Madrid vorrebbe infatti far tornare a casa il laterale cresciuto nella cantera dei rivali dell’Atletico ma passato anche alla Casa Blanca nella stagione 2017-2018. Nei piani di Florentino Perez ci sarebbe la ricerca di colpi da 90 per rinforzare la rosa che, dalla prossima annata, non verrà più guidata da Carletto Ancelotti, futuro sposo della Nazionale brasiliana, per ritornare ai vertici del calcio mondiale.

Ecco perchè i madrileni potrebbero rifarsi sotto per l’esterno transalpino che, a distanza di cinque anni, è tra i migliori nel suo ruolo. D’altro canto la dirigenza di via Aldo Rossi non si lascerà sfuggire facilmente uno dei pupilli della Milano rossonera. Per evitare che Theo segua lo stesso percorso intrapreso da Brahim Diaz pochi mesi fa, i vertici milanisti hanno fissato prezzo del cartellino al di sopra di 80 milioni.