Milan-Koopmeiners, retroscena di mercato a sorpresa

Retroscena per il centrocampista, obiettivo del Milan durante l’ultima sessione di mercato, vicinissimo a un’altra big di Serie A.

La partenza impeccabile del Milan è il frutto di un ottimo mercato che la società ha gestito lungo la finestra estiva di calciomercato. Specialmente a centrocampo i rossoneri avevano l’urgenza di rimarginare il vuoto lasciato da Sandro Tonali.

L’addio del centrocampista ha rivoluzionato i piani societari. Un colpo in uscita che ha permesso un largo introito nelle casse rossonere. I 60 milioni guadagnati dal Newcastle hanno dato respiro alla manovra di mercato e permesso alla dirigenza di guardarsi attorno con maggiore disponibilità.

Il risultato? L’arrivo di Marco Pellegrino in difesa, Musah, Loftus-Cheek e Reijnders a centrocampo e Chukwueze, Okafor e Pulisic in attacco. Tutti innesti che già da inizio campionato hanno dimostrato quanto forze fresche abbiano giovato al gruppo e si siano incastrate perfettamente trovando un’intesa anche inaspettata. In aggiunta i vari Romero e Jovic arrivati a zero a coronare una strategia di mercato ben ragionata.

Il retroscena di mercato su Koopmeiners

Tra i vari obiettivi che il Milan aveva puntato c’era anche Teun Koopmeiners. Durante l’ultima stagione l’olandese aveva dimostrato qualità e prospettiva di crescita all’Atalanta, diventando il perno dei bergamaschi. Un giocatore di cui Gasperini faceva difficilmente a meno e, nonostante fosse mediano, ha collezionato soltanto nell’ultima stagione 10 gol e 4 assist.

Arrivato nell’inverno del 2021 il classe ’98 ha un contratto fino al 2025 e, dopo la partenza di Tonali, è stato per un breve momento il forte indiziato a sostituirlo. Naturalmente il giocatore aveva una valutazione alta, intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra molto alta con la quale il Milan avrebbe dovuto rinunciare a molti dei giocatori arrivati che, invece, stanno rendendo bene.

A complicare ulteriormente la trattativa la concorrenza del Napoli, che sembrava voler puntare forte sul mediano. La dirigenza rossonera, dunque, non ha mai spinto sull’acceleratore e si è fermata a un semplice interessamento. Secondo alcune indiscrezioni emerse gli azzurri, avrebbero provato a prendere l’olandese fino all’ultimo giorno di mercato offrendo fino a 47 milioni di euro.

L’ultima proposta, però, sembrerebbe essere arrivata troppo tardi. Seppur conveniente l’Atalanta, società solida che punta molto sul proprio progetto, si sarebbe trovata a poche ore dal termine del mercato senza un sostituto. Per questo motivo non avrebbe accettato, rimandando eventuali discorsi alla prossima sessione di mercato estiva.