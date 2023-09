Milan, la faccenda si fa seria: che seccatura per Pioli

Il Milan ha un problema e lo sottolinea anche il noto giornalista Andrea Longoni: l’attacco è diretto a Stefano Pioli.

Il Milan ha iniziato la stagione come – probabilmente – meglio non si poteva. I rossoneri nelle prime tre partite hanno raccolto altrettante vittorie, chiudendo così la prima parte dell’anno con 9 punti ed una relativa dose di ottimismo messa in cantina.

Guai ad esagerare, anche perché il primo vero test arriva sabato contro l’Inter, ma Stefano Pioli finora può certamente dirsi soddisfatto: i nuovi acquisti, su tutti Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic stanno rendendo alla grande; Leao sembra essere pronto per fare il definitivo salto di qualità e Giroud non accenna a mollare. Tanti ingredienti per inventarsi una bella ricetta al sapor di soddisfazione, quindi.

Ovviamente, come in tutte le squadre, c’è sempre qualcosa da poter sistemare o comunque fare meglio. Anche al Milan è così: tra i problemi spicca quello legato agli infortuni, con i rossoneri che soprattutto durante l’ultima annata hanno sofferto a causa di continui guai fisici che poi inevitabilmente hanno inciso sul rendimento medio della squadra. Lo ha sottolineato anche il noto giornalista sportivo Andrea Longoni, da sempre aggiornatissimo su tutto quanto accade intorno al mondo Milan.

Longoni si scaglia contro Pioli: “Spieghi il perché degli infortuni muscolari”

Il Milan è partito benissimo in campionato con tre vittorie in altrettante gare giocate e prestazioni più che convincenti. Ora però i rossoneri, ad una settimana dal derby contro l’Inter, devono far fronte ai primi guai fisici. Su tutti quello di Kalulu, che costringerà Pioli – vista la contemporanea assenza per squalifica di Tomori – a schierare la coppia composta da Thiaw e Kjaer. Oltre al difensore francese, alcune notizie allarmanti – anche se per ora di poco conto – arrivano dalle Nazionali in giro per il mondo. In particolare Theo Hernandez avrebbe accusato un leggero fastidio al polpaccio dopo la sfida contro l’Irlanda di giovedì scorso.

Per questo Andrea Longoni, giornalista aggiornatissimo sulle vicende di casa Milan, ha duramente criticato l’operato di Stefano Pioli sul suo profilo Twitter. Di seguito il commento condiviso dal telecronista: “Pioli prima di fare lezioni tattiche ai giornalisti dovrebbe spiegare perché la sua squadra DA ANNI è sempre in testa per infortuni muscolari“.

Longoni poi continua sottolineando anche errori di comunicazione da parte del tecnico emiliano: “Una spiegazione chiara non è mai arrivata ed evidentemente neanche correttivi“. Una critica dura che conferma quanto sia difficile vivere il mondo del calcio con un ruolo da protagonista. Stefano Pioli, ormai, lo sa bene.