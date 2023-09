Milan, la notizia ufficiale lascia a bocca aperta: tifosi spiazzati

A Casa Milan arriva la notizia che spiazza tutti, l’ufficialità lascia i tifosi del club rossonero completamente a bocca aperta.

Il mercato estivo del Milan ha dato parecchie soddisfazioni ai tifosi rossoneri certo ha visto andare via Sandro Tonali. uno dei punti fermi degli ultimi anni – ma la dirigenza ha saputo rimediare molto bene a ricoprire il suo ruolo e non solo. Oltre a dire addio a Tonali la società ha ceduto anche il tanto discusso De Ketelaere, oggetto di continue critiche nell’ultimo anno, che è rimasto comunque in Serie A scegliendo l’Atalanta.

Tra i diversi acquisti fatti quelli che sicuramente hanno destato maggiore scalpore tra i tifosi sono stati quelli di: Loftus Cheek centrocampista ex Chelsea preso per 21.5 milioni, Pulisic centrocampista/attaccante ex Chelsea preso per 20 milioni e Jovic attaccante ex Fiorentina, che a differenza degli altri due, ancora deve presentarsi ufficialmente a tutto il mondo rossonero, che non vede l’ora di vederlo indossare la maglia del Milan. Questo pomeriggio, si sarebbe dovuta tenere la conferenza di presentazione, poi però è stata annullata per indisposizione dell’interprete, indispensabile per tradurre le parole del serbo.

Il video presentazione di Jovic lascia tutti senza parole

Jovic è arrivato a Milano grazie ad un’operazione lampo arrivata gli ultimissimi giorni di calciomercato, a parametro zero e grazie ad una formula basata su titolo definitivo.

La sua firma lo lega per un anno al club allenato da Stefano Pioli, e a stagione l’attaccante serbo avrà uno stipendio pari a 2.5 milioni di euro netti. Il giocatore, conosce bene la Serie A, venendo dalla Fiorentina dove lo scorso anno, in 48 presenze ha collezionato 13 gol totali.

Nonostante la conferenza di presentazione sia saltata, il Milan ha voluto comunque presentare Jovic ufficialmente sui propri canali social e l’ha fatto in modo molto simatico e di sicuro a passo con i tempi. Per far conoscere l’attaccante, l’area creativa della Milan Media House ha voluto a tutti costi rafforzare il legame con la generazione Z sempre più all’avanguardia. Nelle ultime ore ha fatto scalpore una decisione del club, la decisione di inserire una presentazione con uno stile grafico e video che ha cercato di riprodurre il mondo “Anime”, uno stile che in questo momento tanto appassiona i giovani di tutto il mondo.

Ed è stato proprio Jovic ad essere il protagonista di questa trasformazione. Il video ha scatenato diversi commenti di tifosi che hanno molto apprezzato questa voglia da parte del club rossonero di voler essere sempre più al passo con quelli che sono i trand della società di oggi. Di seguito il video: