Milan, la scelta fa discutere i tifosi: Pioli ha già deciso

La scelta di Pioli in vista della gara contro il Newcastle fa già discutere i tifosi del Milan: il tecnico emiliano ha deciso la formazione.

Il Milan dopo la batosta nel derby, perso 5-1 contro l’Inter, ha l’obbligo di rifarsi sin da subito in Champions League. Domani alle 18.45 l’arbitro fischierà l’inizio del match contro il Newcastle. Una partita fondamentale per i rossoneri, che sono impegnati in un girone di qualificazione durissimo e devono partire bene se vogliono sperare di passare il turno e qualificarsi agli ottavi.

Di contro i ragazzi di Pioli si troveranno le Magpies del grande ex Sandro Tonali, passato in estate proprio al Newcastle per circa 80 milioni di euro. Una sfida nella sfida, dunque.

Il Milan deve però prima di tutto pensare a sé stesso. Non sarà facile ripartire bene dopo la brutta sconfitta nel derby, ci sarà bisogno di tanta determinazione e anche Pioli dovrà essere bravo a mantenere tutti sul pezzo. Troppo importante il match di domani. Il tecnico emiliano sta anche pensando ad alcuni cambi di formazione: in difesa è certo il rientro di Fikayo Tomori, assente nel derby causa squalifica, ma questo non sarà l’unica novità rispetto a quanto visto contro l’Inter. Pioli sembra orientato verso una scelta che fa già discutere.

Verso Milan-Newcastle, le scelte di Pioli: possibili due cambi tra centrocampo e attacco

Il Milan domani affronta il Newcastle per la prima gara del girone di qualificazione in Champions League. Un raggruppamento durissimo quello in cui sono stati inseriti i rossoneri, che oltre alle Magpies comprende PSG e Borussia Dortmund. Alla luce di ciò sarà fondamentale iniziare bene e non commettere passi falsi: domani in casa, contro quella che forse è l’avversaria più abbordabile, sarebbe importante mettere a referto 3 punti.

Per questo anche le scelte di Stefano Pioli dovranno essere effettuate con la massima cautela e accuratezza.

Il tecnico emiliano, che ritroverà Tomori al centro della difesa, secondo le ultime indiscrezioni starebbe pensando ad un paio di cambi. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Pobega, che in tal caso prenderebbe il posto di Reijnders. L’olandese viene da tanti impegni ravvicinati e potrebbe aver bisogno di rifiatare un pochino. Stesso discorso per Pulisic, il quale potrebbe essere rilevato da Chukwueze. Possibile chance dal primo minuto, quindi, per il nigeriano prelevato quest’estate dal Villarreal.

All’inizio del match mancano poco più di 24 ore, presto saranno in ogni caso fugati tutti gli ultimi dubbi.