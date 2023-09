Milan, la sentenza di Ordine: Donnarumma sotto accusa

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, si è espresso in modo eloquente su Gigio Donnarumma e il suo rapporto con il Milan.

Gigio Donnarumma e il Milan: una storia d’amore finita male. Potremmo riassumere così il rapporto tra il portiere campano e il club rossonero. Un rapporto nato nel lontano 2013, quando il numero 1 della Nazionale aveva solo 14 anni, e finito nell’estate del 2021 proprio dopo il titolo europeo conquistato con l’Italia.

Otto anni d’amore, di passione, di stima reciproca: poi, niente di tutto ciò. Mai digerito dai tifosi rossoneri il trasferimento al Paris Saint Germain, ma soprattutto mai giustificate le velleità di crescita, in particolare quelle economiche, dell’estremo difensore nativo di Castellamare di Stabia.

Quasi bruciate, dunque, le 251 presenze collezionate in prima squadra fra i 16 e i 22 anni. Numeri incredibili, tante gioie e alcuni dolori, spazzati via “per colpa” di un addio consumatosi non nel migliore dei modi. Per questo ancora oggi Donnarumma, ogni qual volta ritorna a San Siro, viene sonoramente fischiato.

È successo l’ultima volta qualche giorno fa, quando il portiere del Paris Saint Germain è tornato nello stadio che lo ha visto diventare grande: il match tra Italia-Ucraina rimarrà alla storia, forse, più per le contestazioni ricevute da Donnarumma che per la vittoria degli Azzurri. E nel frattempo anche Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, si è scagliato contro l’estremo difensore campano.

Ordine duro su Donnarumma: il confronto con Tonali è impietoso per il portiere

Ieri Sandro Tonali è tornato a San Siro con la maglia del Newcastle dopo il trasferimento a sorpresa di quest’estate. Il centrocampista rossonero, a differenza di quanto accaduto con Donnarumma qualche giorno prima, è stato accolto bene dal pubblico di casa. Alla fine il match tra Milan e Magpies è finito 0-0, ma Franco Ordine – giornalista molto legato ai colori rossoneri – si è soffermato sulla diversa l’accoglienza riservata da San Siro ai suoi due ex beniamini.

Di seguito il commento di Ordine: “Sugli applausi riservati dal pubblico di San Siro a Sandro Tonali colgo un rumoroso ma significativo silenzio dei soliti pisquani che eccepivano per i fischi a Donnarumma (“non si fa così”) ignorando il cicchetto di Spalletti. Avete capito le differenze? Dubito purtroppo…“. Parole eloquenti con cui il giornalista ha voluto rimarcare la differenza di atteggiamento tra i due calciatori, sia nel pre che nel post cessione. Differenza che, secondo Ordine, è stata giustamente riconosciuta dai tifosi rossoneri i quali si sono comportati di conseguenza.