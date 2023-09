Milan, l’annuncio spiazza i tifosi: cambia tutto, svolta sul futuro

In seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate ieri sera, crescono i dubbi riguardo il futuro del giocatore di proprietà del Milan.

Nonostante l’insufficiente rendimento nella scorsa stagione, la cessione di Charles de Ketelaere all’Atalanta ha diviso in due l’ambiente rossonero. Da un lato, chi si è detto soddisfatto, non reputandolo adatto a vestire una maglia pesante come quella del Milan per quanto mostrato finora.

Dall’altro, invece, c’è chi ritiene che il club di Via Aldo Rossi abbia avuto un giudizio eccessivamente affrettato nei suoi confronti e che, piuttosto, avrebbe dovuto concedergli ulteriore tempo per adattarsi al campionato e agli schemi del tecnico Stefano Pioli.

De Ketelaere, l’ex Milan brilla all’Atalanta: assist nel 3-0 al Monza

Al netto delle mille variabili in gioco, le recenti prestazioni del belga con la maglia orobica sembrerebbero dare ragione ai più critici riguardo il suo addio al Milan.

Difatti, se in tutto il 2022-23 CDK aveva deluso soprattutto in fase realizzativa, con zero reti e un solo assist messo a referto in rossonero, lo stesso non si può dire di questo suo avvio di stagione a Bergamo.

In primis, l’ex Bruges ha ritrovato fin da subito la gioia del gol. Al debutto con la nuova squadra, da subentrato nella prima giornata di Serie A contro il Sassuolo, quest’ultimo ha sbloccato il risultato in favore dei suoi con uno stacco di testa all’83° minuto. La gara del Mapei è poi terminata con il risultato finale di 2-0 in favore dell’Atalanta.

Non si è ripetuto a Frosinone nella giornata successiva, ma ieri sera il trequartista ha fornito un’altra prova eccellente: nel 3-0 rifilato al Monza, il suo assist ha permesso ad Ederson di aprire le danze.

Gasperini esalta De Ketelaere, poi il commento sul suo futuro

Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro i brianzoli, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha speso qualche parola in merito alla ritrovata condizione del trequartista belga: “L’anno scorso aveva richieste da mezza Europa, il Milan non sbaglia a comprare i giocatori”, ha detto il tecnico. “Poi ha avuto una stagione difficile, ma l’ha comunque passata all’interno di un ambiente professionale, seguito da un allenatore molto forte. Noi crediamo in lui, troverà fiducia e speriamo possa tornare a fare le cose che faceva fino ad un anno fa”, le parole di Gasperini.

Dichiarazioni che, dunque, confermano l’impatto positivo del giocatore in queste prime settimane a Bergamo, ma aprono anche alcuni interrogativi in merito al suo futuro.

Al termine del prestito annuale concordato dalle due società, l’Atalanta avrà la possibilità di acquistare De Ketelaere per una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro, in base al raggiungimento di determinati bonus. Si tratterebbe certamente di un conguaglio piuttosto rilevante per le casse del Milan, che però perderebbe definitivamente il cartellino del giocatore.

Tutto dipenderà dalle prestazioni dell’ex n°90 rossonero nel resto di questa stagione: se dovesse confermarsi ai livelli sin qui mostrati, appare verosimile che il club bergamasco decida infine di riscattarlo, con grande rammarico per il Diavolo.