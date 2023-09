Milan-Lazio, che tegola: salta il big match

Brutta notizia in vista del big match di domani pomeriggio tra Milan e Lazio. Un giocatore rischia di non essere a disposizione del mister.

Dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari che ha visto il Milan vincere per 1-3, è tempo per i rossoneri di tornare in campo a San Siro dove l’ultima volta la squadra di Pioli è stata battuta dall’Inter durante il derby.

Adesso però per il Milan quella gara sembra essere acqua passata, sono ritornate le vittorie e anche il secondo posto che alla fine secondo posto non è visto che sia i nerazzurri, primi, che i rossoneri hanno gli stessi punti (15).

Il Milan si prepara ad affrontare il suo terzo big match di questa stagione, quello contro la Lazio di Sarri, che fino ad ora ha vinto solo due gare: quella con il Napoli al Maradona e l’ultima con il Torino, motivo per il quale i biancocelesti vorranno sicuramente portare a casa i tre punti per continuare sulla scia delle vittorie e recuperare un po’ di posizioni in classifica.

Purtroppo però per i biancocelesti, Sarri rischia di non poter contare su uno dei suoi titolarissimi: Alessio Romagnoli, che ha riscontrato un problema al naso, causato dal forte scontro avuto con Zapata nel primo tempo di mercoledì sera.

Romagnoli a rischio per il Milan? Le ultime

Romagnoli dopo la gara contro il Torino si è sottoposto ad alcuni esami strumentali presso il Paideia International Hospital e i risultati hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali.

Non si sa per certo in quanto tempo la frattura potrà rientrare, la cosa certa è che il monitoraggio clinico del calciatore è già cominciato da ieri pomeriggio, infatti ieri durante l’allenamento della Lazio lui è stato l’unico dei titolari a non svolgere le prove tattiche.

La paura di non averlo a disposizione contro il Milan è stata tanta, soprattutto per i tifosi laziali, in realtà però il difensore potrà comunque giocare domani pomeriggio a patto che indossi come protezione un’apposita maschera. Ovviamente lo schierare in campo il giocatore sarà a indiscrezione di Maurizio Sarri che saprà o meno ritenere opportuna o meno la sua presenza nella gara.

Per il centrale a prescindere non sarà una gara qualsiasi, anche perché torna da grande ex a San Siro, quindi sicuramente vorrà esserci a prescindere. Nel caso in cui si dovesse decidere di farlo rimanere in panchina o addirittura di non convocarlo, Sarri punterà su Patric per completare la coppia con Casale davanti a Provedel.