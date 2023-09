Milan – Lazio, dove guardare la partita in streaming e in tv

Il Milan di Stefano Pioli affronterà un nuovo big match contro la Lazio di Maurizio Sarri: ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

I rossoneri sono chiamati a vincere nuovamente anche contro i biancocelesti per accorciare ancora la classifica e provare a mettere pressione a tutte le altr big. Affrontare la squadra di Sarri che arriva da una vittoria importante contro il Torino sarà tutt’altro che semplice ma per i rossoneri torneranno in campo tutti i migliori calciatori al 100%.

Dove vedere Milan Lazio in tv e streaming: tutte le possibilità

Il Milan scende in campo contro la Lazio alle 18.00, con San Siro che sarà nuovamente strapieno per incoraggiare la squadra di Stefano Pioli a continuare il percorso positivo. I rossoneri fino ad ora hanno collezionato 5 vittorie e 1 sconfitta in campionato, arrivata contro l’Inter e che ha fatto rinascere i fantasmi già vissuti nella passata stagione.

Contro il Cagliari, invece, la squadra di Stefano Pioli è tornata a far bene seppur con l’ingresso in campo di calciatori che non avevano trovato troppo spazio fino a questo momento.

Dove vedere Milan Lazio? La partita tra i rossoneri e i biancocelesti sarà la sfida numero 189 della storia: in vantaggio il Milan con 84 vittorie contro le 40 della squadra capitolina e 64 pareggi.

La partita tra Milan e Lazio sarà visibile solo su DAZN. Per tutti gli utenti abbonati alla piattaforma streaming, dunque, basterà collegarsi a pochi istanti dal fischio d’inizio per potersi godere il match di San Siro. Basterà collegarsi alla propria smart tv, accedendo con i dati con cui si è sottoscritto l’abbonamento.

Non solo in tv: la partita è visibile anche su smartphone, tablet e pc, seguendo lo stesso procedimento per accedere all’app sulla tv. Non si potrà vedere, invece, su Sky Sport o su NOW Tv.