Milan-Lazio, Pioli non ha dubbi: la decisione è chiara

Il Milan fa sul serio e Stefano Pioli vuole raggiungere la vetta nella speranza di un passo falso dei cugini dell’Inter.

La squadra rossonera ha collezionato 15 punti su 18 disponibili, uscendo sconfitta solamente nel clamoroso derby contro l’Inter. Nella giornata di oggi affronterà la Lazio, una squadra, quella di Sarri, molto altalenante. I biancocelesti infatti in 6 giornate di campionato hanno collezionato solamente 7 punti. La vittoria tonda contro il Torino per 2-0, però, ha rialzato il morale e la voglia di fare punti importanti in vista della lotta per la qualificazione alla prossima Champions League è chiara.

Ragion per cui l’ex allenatore tra le altre di Fiorentina e proprio della Lazio ha in mente un piano chiaro che spera possa essere la chiave dei 3 punti. Nonostante l’impegno in Europa contro il Borussia Dortmund la squadra milanista scenderà in campo con i titolarissimi perchè non ottenere 3 punti oggi, significherebbe essere minacciata anche dalle pretendenti al di sotto di essa.

Pioli non fa turnover, torna un indisponibile

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” i tifosi rossoneri dovrebbero riabbracciare Mike Maignan, infortunatosi al debutto in Champions League contro il Newcastle. In attacco invece a sinistra torna Leao, dopo la panchina del turno infrasettimanale, a destra confermato Pulisic e punta centrale Giroud, fresco 37enne in campo nel giorno del suo compleanno e dopo la panchina a Cagliari in cui si è messo in mostra Okafor alla prima marcatura in rossonero.

Adli confermato a centrocampo dopo la convincente prestazione di Cagliari al posto dell’infortunato Krunic, avvolto dalla bufera dopo la convocazione da parte della Nazionale Bosniaca. Stefano Pioli ha fiducia nei suoi uomini e le parole da lui rilasciate nella conferenza stampa di vigilia sono dirette e insindacabili: “Sono convinto della qualità dei miei giocatori, ma dobbiamo andare avanti così. Dopo la sosta è iniziata una nuova stagione, per restare in alto bisogna essere forti in tutto”.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere questa la probabile formazione:

MILAN (4-3-3), probabile formazione: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

I tifosi ci credono: la squadra è forte e le rotazioni possono dare una grande mano ai rossoneri, disposti a combattere fino all’ultimo secondo di partita pur di ottenere una vittoria così da mandare un chiaro messaggio al campionato. Sullo Scudetto, infatti, il tecnico milanista ha dichiarato la sua favorita: “Per me è la Juventus perché non giocare le coppe europee è un grosso vantaggio”.