Milan, l’ex Juve fa tremare Pioli dopo la Champions: sentenza pesantissima

Anche l’ex calciatore della Juve ha voluto commentare la prima uscita stagionale in Champions League del Milan, con le sue dichiarazioni che non faranno piacere all’ambiente rossonero.

Dopo gli ultimi 4 giorni l’entusiasmo in casa Milan sembra essere calato rispetto a quello antecedente la sosta per le nazionali. La sconfitta per 5-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi ha inevitablmente lasciato degli strascichi sulla squadra allenata da Stefano Pioli e lo si è visto anche nella sfida di ieri contro il Newcastle, alla prima gara dell’anno della Champions League 2023/2024. Il risultato maturato contro i nerazzurri è uno di quelli pesanti da digerire, soprattutto perchè arriva non solo contro una diretta concorrente per lo scudetto, ma anche perchè perdere in questo modo può avere delle gravi ripercussioni sullo status mentale dei giocatori.

Se poi, a tutte queste considerazioni aggiungiamo il fatto che si tratta del quinto derby consecutivo nello stesso anno solare che il Milan perde contro l’Inter, allora la situazione si potrebbe compromettere ulteriormente, anche in virtù di quelli che saranno i prossimi derby. Ma tornando alla gara contro il Newcastle, quello che si è visto in campo è stato un Milan spento e privo di idee, che ha si costruito e attaccato più degli inglesi, ma senza mai preoccupare realmente la retroguardia dei Magpies, effettuando un gioco piuttosto sterile. Si evinceva anche una certa soglia di nervosismo, segno di come qualche cosa in questo momento non stia andando come dovrebbe.

Ravanelli: “Il Newcastle è stato poca cosa e il Milan non ne ha approfittato”

Pareggio che sta stretto dunque, alla squadra rossonera, soprattutto alla luce del fatto che sulla carta, quella di ieri sarebbe dovuta essere la gara più ‘semplice’ del girone, ammesso che ce ne sia una ‘semplice’. Questo, ovviamente, compromette in parte quella che sarà la qualificazione agli ottavi, non tanto per il risultato, quanto per il fatto che fare punti nelle prossime gare sarà sempre più impegnativo. Basti pensare che gli altri due avversari da affrontare saranno Psg e Borussia Dortmund, affrontatesi ieri con il match che è terminato 2-0 a favore deil club transalpino. E’ dello stesso avviso anche l’ex calciatore della Juve Fabrizio Ravanelli, che ha commentato la prestazione di ieri messa in campo dal Milan ai microfoni di Mediaset Infinity.

“Il Milan ha fatto un buon primo tempo, ma è stato insufficiente in zona gol. Il Newcastle è stato poca cosa, non ha neanche difeso a reparto e il Milan non ne ha approfittato. Il Milan si è complicato il passaggio del turno”, le parole dell’ex bianconero.