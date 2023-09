Milan, Moncada non ci riesce: sfuma il colpaccio, andrà in Premier

Il colpo mirava al futuro del Milan ma il talento è stato già bloccato dalla Premier League. Scopriamo di chi si tratta.

Sul Milan negli ultimi giorni spuntano sempre nuovi retroscena che aggiungono sempre maggiori dettagli sul calciomercato dei rossoneri, sugli acquisti non materalizzati e gli interessi non concretizzati. Il club rossonero è stato capace di rinnovare al meglio la propria rosa e l’addio di Maldini e Massara è passato in secondo piano da quando l’ottima campagna acquisti ha iniziato a portare i suoi buoni frutti in campionato. Assieme all’Inter la squadra allenata da Stefano Pioli si trova a pieni punti e la prossima sfida decreterà già, forse, di chi sarà la vetta della nostra Serie A.

A San Siro il prossimo sabato andrà in scena appunto il derby di Milano. Inter e Milan si sfideranno sul prato del Meazza, stesso prato che l’Italia calpesterà questa sera per acciuffare la qualificazione al prossimo Campionato Europeo contro l’Ucraina.

Intanto per quanto riguarda il calciomercato, ormai concluso, ecco che spunta un retroscena su un vecchio interesse da parte dei rossoneri. Si tratta del giovane Luka Vuskovic, vicino al Milan, ma ora lontano e con un piede e mezzo in Inghilterra.

Milan, il baby talento va in Premier

Il suo nome è Luka Vuskovic e l’interesse del Milan verso di lui non è cosa nuova. Appena 16 anni ma già accostato alle big d’Europa. Luka Vuskovic è considerato un baby talento nonostante i suoi numeri non siano troppo sbalorditivi. Si tratta di un difensore centrale, che nonostante l’età gode di un fisico mostruoso con ben 193 cm di altezza, ed ora gioca all’Hajduk Spalato, in Croazia.

L’interesse del Milan nei suoi confronti non è notizia nuova. Difatti il suo nome era già segnato in passato sui taccuini di Maldini e Massara che, a quanto pare, hanno dato un aiuto a Moncada che durante la passata sessione di mercato ha chiesto notizie al club croato per il giocatore. Il costo però, soprattutto visto la sua età, è elevatissimo.

Il classe 2007 infatti non andrà al Milan, che ha mollato la trattativa proprio per i costi alti, ma andrà in Premier League, al Tottenham. Il trasferimento avverrà per ben 14 milioni di euro circa. Il ragazzo ad ora dovrebbe rimanere al club croato fino al raggiungimento della maggiore età dove, poi, dovrebbe volare in Inghilterra per aggregarsi al Tottenham. L’allenatore degli Spurs, Postecoglu, è infatti da mesi un grande ammiratore del talento croato che quindi, in futuro, potrà godere del suo talento.