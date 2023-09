Milan-Newcastle, brutte notizie per Pioli: la conferma in queste ore

Dopo il ko nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, adesso la testa del Milan è proiettata al big match di Champions contro il Newcastle.

Domani, gli occhi degli appassionati del club rossonero saranno puntati sullo manto erboso dello stadio San Siro, dove il Milan di mister Stefano Pioli farà il suo debutto nella Champions League contro gli inglesi del Newcastle United. I rossoneri cercano la redenzione dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 nel derby cittadino contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il Milan di mister Stefano Pioli è desideroso di iniziare il proprio cammino nella UEFA Champions League nel migliore dei modi, ovvero, con una convincente vittoria.

Sarà una gara ricca di emozioni per il Milan di Stefano Pioli. Domani, sotto i riflettori della scala del calcio, tornerà una vecchia conoscenza del popolo rossonero. Infatti, la partita di Champions League sarà ancora più speciale per un uomo in particolare. In quel di San Siro, è pronto a fare ritorno l’ex rossonero Sandro Tonali.

Tonali torna a San Siro

L’ex centrocampista del Milan farà il suo ritorno a San Siro, questa volta indossando la maglia del Newcastle United. L’attesa è finita, e secondo Sky Sport 24, Sandro Tonali sarà addirittura titolare contro la sua vecchia squadra dopo aver smaltito i recenti problemi fisici. Il giovane centrocampista italiano ha vissuto tre intense stagioni con la società rossonera, nel corso delle quali ha contribuito alla vittoria di uno storico Scudetto.

L’incontro tra Milan e Newcastle United promette emozioni e nostalgia, con Sandro Tonali che si troverà di fronte agli ex compagni di squadra e al pubblico milanese che un tempo lo acclamava. Sarà un momento cruciale per il giovane talento italiano, che ora rappresenta il Newcastle United guidato da Eddie Howe.

L’undici titolare del Newcastle United di Howe, secondo quanto riportato, dovrebbe essere il seguente: Pope in porta, Trippier, Schar, Botman e Burn in difesa, con Tonali, Guimaraes e Anderson a centrocampo, mentre Gordon, Isak e Barnes si occuperanno dell’attacco.

La Champions League è nota per regalare emozioni e sorprese, e questa partita non farà eccezione. Con Sandro Tonali pronto a calcare il campo da titolare, il calcio italiano e internazionale sarà in trepidante attesa per questo affascinante ritorno del centrocampista a San Siro. Sarà un capitolo importante nella storia calcistica di Sandro Tonali, giovane talento italiano che adesso sta cercando di scrivere un altro pezzo della sua storia con la maglia del Newcastle United.