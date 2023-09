Milan-Newcastle, incasso da capogiro per i rossoneri: la super cifra

Incasso da capogiro per il Milan in occasione dell’esordio nella fase a gironi della Champions League, che si è tenuto allo stadio San Siro e con avversario il Newcastle del grande ex Sandro Tonali.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la brutta prestazione del derby contro l’Inter, ha subito avuto la propria opportunità di riscattars in una delle notti magiche che solo una competizione come la Champions League può regalare ai tifosi, che hanno deciso di rispondere presente ed essere al fianco della squadra.

La sfida contro il Newcastle ha infatti portato nelle casse della società rossonera ben 5 milioni di euro, cifra ottenuta grazie all’enorme quantitativo di tifosi accorso allo stadio per dare il proprio sostegno. Partita ricca di suggestioni, visto il valore della squadra avversaria e soprattutto se si considera che è stata la gara del ritorno di Sandro Tonali a San Siro. Quest’ultimo è stato acclamato dalla curva rossonera, che gli ha dedicato cori nel pre match a e che lo ha applaudito quando è stato sostituito.

Tuttavia, non è affatto la prima volta che il club rossonero incassa una cifra simile dai botteghini: i tifosi del club rossonero sono soliti sostenere la squadra in casa, così come in trasferta: basti pensare che la doppia semifinale di Champions League della passata stagione ha permesso a Milan e Inter (vista l’affluenza di tifosi rossoneri anche al Meazza nei settori destinati ai tifosi nerazzurri, come capita sempre in ogni derby da una parte e dall’altra) di incassare oltre 20 milioni di euro.

I tifosi da dodicesimo uomo: l’incasso è super

Il Milan ha iniziato il girone di Champions League con un pareggio per 0-0 contro il Newcastle, i tifosi rossoneri però possono in parte ritenersi soddisfatti vista la buona partita del club.

Tutti questi dati sugli spettatori rossoneri evidenziano come il tifo rossonero sia costantemente il dodicesimo uomo in campo, l’arma vincente su cui Stefano Pioli può e potrà sempre fare affidamento. Una spinta che però non è bastata per avere la meglio su un Newcastle che in molte occasioni ha rischiato di subire la furia della squadra rossonera.

Ma i tifosi del Milan, nonostante un derby che è ancora una ferita aperta, ci sono e lo hanno dimostrato con la risposta di pubblico riscontrata in occasione del match, nonostante la gara si sia tenuta in un orario potenzialmente problematico (di pomeriggio, in un giorno feriale). Colpo d’occhio, quello dello stadio San Siro, che fa felici anche le casse societarie.