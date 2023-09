Milan-Newcastle, le formazioni ufficiali: Pioli rivoluziona la squadra

Sono ora ufficiali le formazioni di Milan-Newcastle, partita inaugurale di questa stagione di Champions League.

Manca ormai pochissimo all’esordio stagionale del Milan in Champions League. I rossoneri andranno ad affrontare il Newcastle a San Siro, in un incrocio che sa di corsi e ricorsi storici. Infatti sarà la prima partita di Sandro Tonali a San Siro da avversario del Milan, oltre che la prima in Champions del Newcastle da venti anni.

Milan-Newcastle, c’è Chukwueze

Stefano Pioli ha deciso di cambiare qualcosa rispetto alla disfatta del Derby della Madonnina, perso per 5-1 contro l’Inter. Infatti l’allenatore del Milan ha scelto di mandare in campo alcuni volti nuovi come .

Il Milan partirà ovviamente con Maignan tra i pali che comanderà la propria linea difensiva, formata da Calabria, Thiaw, Tomori al rientro e ovviamente Theo Hernandez. Linea difensiva del Milan che chiamata a lavorare sicuramente meglio rispetto al derby.

A centrocampo agiranno Loftus-Cheek, Krunic e Pobega per cercare di arginare la mediana inglese, resa di lusso dopo l’arrivo oltremanica di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano rappresenta la novità di Pioli, dunque niente Reijnders.

Davanti spazio a Chukwueze, dopo che Pulisic non ha convinto contro l’Inter. Ovviamente insieme al tandem ormai collaudatissimo Giroud-Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Murphy, Isak, Gordon.