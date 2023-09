Milan-Newcastle, Pioli ne esclude tre: decisione a sorpresa

Si va verso Milan-Newcastle e il tecnico rossonero Stefano Pioli per la sua formazione ha in mente un colpo di scena che esclude tre suoi big.

Il Milan dopo la brutta sconfitta di sabato nel derby contro l’Inter ha la possibilità di riscattarsi, anche con i propri tifosi, questo pomeriggio alle 18:45, dove incontrerà per la prima gara di Champions League il Newcastle. Si tratta di una partita importante e visto il girone leggermente più ostico rispetto alle altre italiane, i rossoneri dovranno cercare di impegnarsi al massimo, concentrandosi sul presente e archiviando quello che è successo contro l’Inter.

Pioli per il Newcastle pensa a tre sorprese di formazione

In occasione della partita contro il club inglese, Pioli non rinuncia a fare un pò di rotazione, infatti secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la formazione scelta dal tecnico potrebbe subire qualche cambiamento rispetto a quella fissa a cui ci ha abituato fino ad ora.

Fikayo Tomori quasi sicuramente tornerà titolare al posto di Simon Kjaer, Samuel Chukwueze, invece giocherà la sua prima partita da titolare col Milan e farà riposare Christian Pulisic, non nelle sue migliori condizioni. Tommaso Pobega sarà la grande novità in mezzo che prenderà il posto di Tijjani Reijnders, uno dei migliori in questo inizio. Insomma dei cambiamenti che per alcuni potrebbero essere rischiosi mentre per altri invece potrebbero dare all Milan quel tocco in più. La cosa che conta sicuramente di più in questo momento è che Leao, Giroud e Theo facciano quello che sono abituati a fare: far splendere il Milan.