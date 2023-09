Milan Newcastle, torna la Champions: al via la vendita dei tagliandi

Al via la vendita degli biglietti di Milan-Newcastle, la prima partita di Champions League che si giocherà a San Siro.

Al ritorno dalla pausa nazionali il Milan esordirà in Champions League nel Girone F di Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Proprio contro quest’ultima si sfiderà a San Siro il 19 settembre alle ore 18.45.

Al via la vendita dei tagliandi per Milan Newcaslte

La vendita libera dei biglietti per il match nel quale il Milan giocherà contro l’ex Sandro Tonali, passato ai Magpeis proprio nel mercato estivo, si avvierà al termine di quella dedicata agli abbonati. La società rossonera nella giornata di ieri aveva diramato un comunicato nel quale ha chiarito tutte le modalità.

La vendita per gli abbonati partirà oggi alle 17.00 e sarà valida fino alle 23.59 del 7 settembre. Il costo del biglietto partirà dai 34 euro. Mentre per quella libera a tutti bisognerà aspettare le 15.00 di venerdì 8. I biglietti, in questo caso, partiranno da 49 euro.