Milan, non c’è pace per Pioli: la batosta è ufficiale

La batosta per il Milan è ufficiale e tiene in apprensione Stefano Pioli: non c’è pace per i rossoneri, nemmeno dopo la vittoria di ieri

Un inizio da “salto triplo” per il Milan, che ha subito messo il piede sull’acceleratore in campionato. Gli uomini di Pioli hanno già compiuto tre balzi non da poco, superando con ottime prestazioni Bologna, Torino e, per ultimo, Roma. Il Diavolo ha palesato una grande intesa tra i nuovi arrivati (Pulisic e Reijnders su tutti) e veterani come il sempreverde Giroud.

I rossoneri hanno inviato un segnale forte alla Serie A:Leao e compagni non si risparmieranno in questa stagione, l’obiettivo è quello ambito anche dall’altra sponda di Milano: la seconda stella. Quest’anno sarà una lotta senza esclusione di colpi, a partire dalla prossima giornata che metterà subito di fronte il Diavolo e il Biscione.

Tuttavia la formazione di Pioli non deve montarsi la testa nonostante l’entusiasmante partenza di stagione. L’anno sarà pieno di intemperie ed ostacoli e rimanere con i piedi per terra è di vitale importanza per tutto l’ambiente rossonero che, a partire da metà settembre, ricomincerà anche il cammino in Champions League.

Milan, l’en plein esalta la tifoseria: ma bisogna rimanere cauti

La partecipazione alla massima competizione europea è un onore da rispettare e affrontare con la giusta attitudine. Allo stesso tempo l’impegno infrasettimanale sottrae, ça va sans dire energie mentali e fisiche che possono costare care in chiave Serie A. Come risaputo i rossoneri sono la compagine italiana messa maggiormente in difficoltà dall’urna di Montecarlo. In meno di tre mesi il Milan dovrà infatti vedersela con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Poco fa sono stati diramati i calendari della fase a gironi e, come di consueto, è tempo dei calcoli sugli incroci tra campionato e Champions. Nel corso di questo trimestre il Diavolo vivrà una settimana infernale, da paura se si tiene conto che saranno i giorni che precederanno Halloween.

Dal 22 al 29 ottobre Pioli dovrà vedersela con Juventus, PSG e Napoli. Tenendo conto delle date ufficiali ancora da stabilire, il primo dei due weekend i bianconeri faranno visita a San Siro.

Si proseguirà il 25 ottobre alle ore 21.00 contro gli uomini di Luis Enrique, nel teatro del Parco dei Principi. La settimana si chiuderà pochi giorni dopo, allo stadio Maradona di Napoli: sette giorni al cardiopalma, ma dal divertimento assicurato.