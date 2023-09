Milan, novità assoluta in Champions: rossoneri in campo con una maglia speciale!

Per il debutto europeo del Milan contro il Newcastle accadrà un rinnovamento stilistico sulle maglie rossonere, scopriamo di che tipo.

Il Milan domani sera, alle ore 18:45, darà inizio alla propria stagione europea e, contro il Newcastle, inizierà le danze al girone F. Il Milan per questa stagione però avrà un rinnovamento stilistico sulle proprie maglie da gioco per quanto riguarda le partite europee, infatti il font del numero di maglia e del nome del giocatore sarà speciale, per ricordare un evento altrettanto speciale.

Milan, nuovo font per la maglia

È ufficiale il cambiamento e potremo apprezzarlo in ogni match di caratura europea.

Il Milan, per la Champions League 2023/24 cambierà font al numero di maglia e nome del giocatore. Come mai questa scelta? La motivazione è per celebrare quelli sono in 20 anni dalla vittoria della sesta, e penultima, Champions League vinta dal Milan.

Dunque sarà un omaggio al Milan dei vari Maldini e Sheva che nella stagione 2002/03 alzavano al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Il font dunque si presenterà con un design forato come in quella stagione ma rivisitato in modo da renderlo moderno. Il colore dei font sarà bianco e farà la sua prima apparizione domani sera contro il Newcastle United per poi apparire ancora in ogni occasione europea dei rossoneri.