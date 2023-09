Milan, pentimento dopo l’addio di De Ketelaere: la rivelazione in diretta

Nonostante il buon avvio del Milan le prestazioni del centrocampista fanno ancora discutere: la conferma di Caressa in diretta tv.

Il Milan riprende con una vittoria il campionato, vincendo contro il Verona grazie al gol di Leao. Prima da capitano per il portoghese che con in dosso la fascia ha subito sbloccato il risultato e permesso ai rossoneri di controllare il match. Rientrata, dunque, la crisi aperta con il derby perso con l’Inter. Il risultato pesante subito nella settimana precedente aveva alzato un polverone nonostante il club rossonero avesse collezionato fino a quel momento buone prestazioni e il massimo dei risultati.

A seguire, il pareggio con il Newcastle ha contribuito alla ripresa della squadra che dopo la disfatta contro i nerazzurri erano stati chiamati a correggere il tiro il prima possibile per non pregiudicare già da ora la stagione. Ad essere sotto particolare osservazione i nuovi arrivati che nelle prime uscite avevano brillato dando merito al mercato del Milan. Nonostante l’addio di Maldini e Massara, infatti, Furlani ha agito oculatamente nella sessione di mercato estiva puntellando la squadra e carpendo le necessità del tecnico.

La dirigenza rossonera non si è mossa soltanto in entrata, ma anche in uscita. Ha attirato l’attenzione la trattativa tra il Milan e l’Atalanta per Charles De Ketelaere: il belga è arrivato a Milano come una promessa del calcio ma non ha rispettato le attese. Complice anche il cartellino molto alto e l’età giovane le troppe aspettative su di lui hanno creato una pressione crescente che il giocatore ha subito negativamente, visto il carattere molto riservato e sensibile.

La rivelazione di Caressa su De Ketelaere

De Ketelaere è costato ben 36,5 milioni di euro dal Bruges, con un contratto fino al 2027. Per questo motivo il Milan ha pensato di cederlo in prestito per garantire un percorso più lineare al ragazzo e lasciarlo crescere senza troppe pressioni addosso.

È bastata la partita d’esordio a Reggio Emilia contro il Sassuolo per far sì che il belga si sbloccasse. Attualmente, con 6 partite di cui una in Europa League, il trequartista ha collezionato già due gol e due assist. Numeri che fanno ben sperare per il prossimo anno quando il giocatore rientrerà nei ranghi rossoneri.

Il miglioramento improvviso di De Ketelaere non è passato inosservato, anche agli studi Sky hanno analizzato le sue ultime prestazioni. Non sono mancati elogi da parte di tutti, specialmente da Fabio Caressa, conduttore e giornalista di Sky Calcio Club: “Credo che dovrà ancora crescere fisicamente, è molto alto e magro. Ha colpi fantastici e l’anno scorso lo dicevano anche quelli che allenavano con lui al Milan, ma in partita si perdeva. Nella parte finale di stagione si era rabbuiato e sbagliava anche le cose più facili”, le parole del giornalista.