Milan, pessima serata per Leao: il verdetto inequivocabile

Continua a far discutere la deludente prestazione messa in mostra ieri contro il Newcastle del portoghese Rafa Leao.

Nella prima gara della stagione di Champions League, il Milan di mister Stefano Pioli ha deluso i suoi tifosi ottenendo solo un pareggio senza gol contro il Newcastle United. La partita è stata segnata da numerose occasioni sprecate, in particolare da parte del portoghese Rafael Leao, che è stato il protagonista di una serata difficile.

Il momento più critico è stato quando Leao ha avuto un’occasione d’oro che si è costruito da solo, dribblando tre difensori avversari. Tuttavia, ha tentato un improbabile colpo di tacco in area di rigore finendo per incespicare sulla palla. Questa occasione ha sollevato diverse reazioni, inclusa quella del suo allenatore, Stefano Pioli, che ha commentato: “Io avrei spaccato la porta”.

Prestazione da dimenticare per Leao

Il portoghese Rafael Leao è stato al centro dell’attenzione, ma non per le ragioni giuste. È stato descritto come “il peggiore dei suoi” in questa partita. Non solo ha sprecato un’occasione chiave, ma nel secondo tempo sembrava quasi svogliato.

Nel corso della partita, Rafael Leao ha provato a riscattarsi rischiando di provocare un rigore e mostrando momenti di brillantezza in area di rigore avversaria, ma alla fine ha mancato l’obiettivo. Il suo tentativo di colpo di tacco è stato descritto come “improbabile” e rappresentativo della mancanza di concretezza che ha afflitto il Milan di Stefano Pioli durante la partita.

Anche il pubblico ha manifestato la propria delusione, con qualche mugugno in seguito agli errori di Rafael Leao. Il Corriere dello Sport ha assegnato una valutazione molto negativa al suo rendimento, con 4 in pagella, descrivendolo come “disattento e mai in partita”. Il quotidiano sportivo non ci va giù pesante in merito alla prestazione del talento portoghese: “Serata totalmente da dimenticare. S’incarta male su una buona occasione in area inglese. Qualche mugugno da parte del pubblico. E’ disattento e mai in partita”.

La prima gara della stagione di Champions League è stata una delusione per il Milan di mister Stefano Pioli, con Rafael Leao che ha giocato un ruolo chiave nei momenti negativi della partita. I tifosi rossoneri si aspettavano una vittoria dopo il brutto e ancora indigeribile ko subito nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La reazione della squadra di mister Stefano Pioli è arrivata contro il Newcastle, ma non il gol. La squadra rossonera dovrà migliorare la sua concretezza in futuro per sperare di andare avanti nell’ambita competizione europea.