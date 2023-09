Milan, Pioli al settimo cielo: la notizia che fa impazzire i tifosi

Non solo il campionato, il Milan, dalla Serie B, riceve un’ottima notizia e Pioli può pensare per gli anni avvenire.

Il Milan, dopo tre giornate di Serie A, si trova a punteggio pieno. Tre ottime prestazioni dove i nuovi acquisti stanno mostrando tutta la loro voglia di far competere il Milan dove merita. L’entusiasmo intorno al mondo Milan adesso è altissimo. Stefano Pioli dovrà gestire bene tutte le rotazioni e alla prossima giornata sarà impegnato nel big match per eccellenza: il Derby della Madonnina.

Inizierà poi l’impegno europeo, in Champions League, il 19 Settembre dove ad aspettare i rossoneri ci sarà un girone serratissimo con PSG, Newcastle e Borussia Dortmund alla porta. Però oltre i festeggiamenti per la propria squadra Pioli può sorridere anche perchè il talento taliano e vivaio del Milan, Marco Nasti, sta facendo bene in Serie B con il suo Bari.

Nasti in gol, Pioli sorride

La notizia arriva dal campionato cadetto e, precisamente, dal Bari. Si tratta di Marco Nasti, classe 2003 di ruolo attaccante centrale. Il 19enne ora è in forza al Bari ma il suo cartellino è di proprietà del Milan e il suo prestito al Bari concluderà nel 2024. Per il giovane attaccante i numeri sono a suo favore dato che con la primavera rossonera nella sua ultima stagione giocata, nel 2021/22, ha totalizzato 16 reti in 24 presenze. Per l’italiano anche un segno in Youth League e, dopo il Milan, arriva al campionato cadetto.

La prima esperienza in Serie B nasce col Cosenza, per lui 25 presenze lì e 4 reti a referto e, dopo una stagione passata in Calabria approda al Bari. Il vivaio del Milanad ora riesce quindi a mettersi bene in mostra dato che nel corso di Bari–Cittadella, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, il giovane attaccante è andato in gol.

Un colpo di testa sotto al sette che fa sorridere la dirigenza del Milan, e il Bari a cui regala un pareggio, che può quindi coltivare un talento per la generazione futura del Milan. Assieme a Colombo rappresenta il fiore all’occhiello del vivaio del Milan che, facendoli crescere in realtà più piccole, punta ad un exploit prossimo per rendere competitivo il Milan del futuro.

Il giovane 19enne tornerà al club rossonero nel 2024 e, terminato il suo prestito, il Milan dovrà compiere importanti scelte sul futuro dei propri giovani giocatori che, sicuramente, meritano vetrine importanti.