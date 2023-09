Milan, Pioli ha deciso: si cambia dopo il derby, arriva la conferma

Stefano Pioli dopo la sconfitta del derby di Milano adesso studia alcuni cambi di formazione verso la gara contro il Verona di domani pomeriggio.

Il Milan di Stefano Pioli aveva iniziato questa stagione nel migliore dei modi, prima della sosta infatti i rossoneri erano secondi a pari punti con l’Inter e questo grazie alle tre vittorie su tre portate a casa. Dopo la sosta ad aspettare i rossoneri c’è stato il tanto atteso derby di Milano contro l’Inter dove il Milan non è riuscito a brillare, infatti è arrivata la prima sconfitta stagionale, che inevitabilmente ha un pò scosso gli animi. Dopo il derby è stato il turno di un’altra situazione da affrontare: l’inizio della Champions League e la prima sfida del girone c’è stata esattamente tre giorni dopo il big match.

La gara contro il Newcastle sicuramente non avrà permesso al Milan di portare a casa una vittoria però per lo meno la squadra di Pioli ha dimostrato di saper rialzarsi grazie ad una prestazione, nonostante il risultato, positiva. Questo è senza dubbio un aspetto molto importante soprattutto se il Milan punta allo scudetto, perdere una partita può succedere poi però non ci si può restare male troppo a lungo, il segreto è reagire e andare avanti per fare bene.

Thiaw e Tomori la coppia irrinunciabile di Pioli

Nel frattempo però dopo la gara di martedì pomeriggio a San Siro, i rossoneri riscendo a giocare in Serie A, sempre al Meazza, questa volta contro il Verona.

Per Pioli non dovrebbero esserci stravolgimenti per quanto riguarda la formazione da scegliere, anzi il ct ha capito che la formula migliore per la difesa del Milan al momento può essere solo una: affiancare Thiaw e Tomori, i due nuovi acquisti del club rossonero. Non per caso, saranno insieme anche domani pomeriggio a San Siro contro il Verona. Le due ultime partite in Champions e con il Newcastle hanno mostrato senza dubbio che sono due centrali difensivi di alto livello e in questo momento il Milan ne ha proprio bisogno. Nel derby, infatti Pioli ha dovuto fare a meno di Tomori, che era stato squalificato.

Inevitabilmente Thiaw e Tomori cambiano la squadra e danno quel quella sicurezza in più lì davanti, non a caso Pioli li ha fatti giocare dall’inizio con Bologna, Torino e Roma, poi con il Newcastle, e ha preso solo due gol in quattro partite. Tomori è anche vero che in più occasioni ha commesso degli sbagli però poi si è fatto perdonare in Champions dove ha disputato una gara senza imperfezioni.