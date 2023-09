Milan, Pioli ora è nei guai: la notizia ufficiale preoccupa tutti

Guai in vista per Stefano Pioli in Casa Milan, la notizia è stata resa ufficiale proprio in queste ore e preoccupa tutti i tifosi rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli sembra aver iniziato questa nuova stagione con tutta la carica e la grinta necessaria per puntare a grandi obiettivi stagionali. Per il momento in campionato il club rossonero non può di certo lamentarsi visto che è riuscito a portare a casa tre vittorie su tre, posizionandosi secondo in classifica, e a punteggio pieno a pari punti con l’Inter. La squadra di Inzaghi è prima solo per differenza reti. Di ritorno dalla sosta però questo potrà cambiare perchè sabato 16 settembre a San Siro ci sarà il primo derby milanese di questa stagione.

Oggi, inoltre la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari di tutte le giornate di Serie A fino alla diciannovesima giornata che coincide poi con il giorno dell’Epifania. Questo calendario per il Milan è abbastanza impegnativo, tanti i big match da affrontare il primo quello con la Lazio il 30 settembre, la Juventus il 22 ottobre e subito dopo il Napoli il 29 ottobre, mentre l’ultimo sarà quello con l’Atalanta in programma il 9 dicembre.

Settimana di fuoco per il Milan: prima Juve, poi PSG e dopo Napoli

La squadra di Pioli però non è impegnata solamente in campionato ma a breve dovrà iniziare anche le prime gare dei gironi di Champions League, valide per la qualificazione agli ottavi di finale.

La prima gara di andata sarà contro il Newcastle il 19 settembre, il 25 ottobre ci sarà il big match contro il PSG e poi la gara contro il Borussia Dortmund. A preoccupare i tifosi rossoneri però è proprio la sfida contro il PSG, oltre che per l’impegno fisico e mentale che la squadra dovrà dispendere, la cosa più preoccupante è il fatto che lo scontro d’andata con il club francese cade esattamente a metà della settimana delle sfide contro Juventus e Napoli.

Una settimana di fuoco che impegnerà il Milan ogni tre giorni in tre gare importantissime sia per il campionato che per la Champions League. Una beffa per Pioli e i suoi ragazzi che non c’è modo di aggirare, le date ormai sono state confermate e il Milan dovrà essere bravo a mantenere la giusta concentrazione per tutti e tre i big match. Come Pioli ha ribadito più volte che giocare ogni tre giorni non è e non sarà semplice, però la squadra è stata costruita per permettere ai giocatori di alternarsi senza perdere di qualità, certo è che difficilmente il tecnico rossonero si priverà di determinati giocatori per affrontare queste partite.