Milan, Pioli ora nei guai: la sentenza sul colpo fa tremare

Il colpo di mercato in extremis del Milan ha suscitato emozioni contrastanti tra tifosi rossoneri ed addetti ai lavori.

Con l’arrivo di settembre possiamo sentirci veramente dentro la stagione, nonostante il campionato sia già iniziato ad agosto. Infatti continua l’idea schizofrenica di far iniziare la stagione con il calciomercato estivo ancora aperto. Tuttavia i tifosi del Milan possono chiudere un occhio, considerando quanto sia stata proficua la campagna acquisti rossonera. Il duo Moncada-Furlani ha lavorato con forza per tutta l’estate, rivoluzionando la rosa e portando la giusta dose di qualità e quantità in rossonero. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica, infatti alcuni tifosi del Milan non sono contentissimi, soprattutto guardando al rush finale di questo mercato.

Infatti l’arrivo di Jovic in extremis ed il caos generato dalla trattiva per Taremi ha generato non poco sconforto negli ambienti rossoneri. Tanti tifosi ed addetti ai lavori hanno bocciato l’idea del Milan di ripiegare su Jovic, arrivato in prestito dalla Fiorentina, dopo che le trattative dell’ultimo giorno sono sfumate. Inoltre le modalità con cui le idee di mercato del Milan sono svanite non hanno decisamente aiutato. Infatti la trattativa per Taremi ha lasciato diversi strascichi, mentre Jovic non rappresenta un nome che scalda il cuore dei tifosi del Diavolo. Dello stesso avviso è anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport.

Jovic, il pensiero di Vaciago

Il direttore della testata torinese ha espresso le sue perplessità riguardo all’arrivo dell’ex Real Madrid sotto la Madonnina. Infatti, come riportato da TMW, Vaciago ha raccontato come lui non veda Jovic come vero e proprio vice Giroud. Vaciago ha spiegato:

“Jovic? Sinceramente è solo un buon giocatore, ma non vale Giroud. Il titolare sarà il francese. Jovic forse avrebbe fatto meglio l’attaccante alternativo”.

Che Giroud sia il titolare inamovibile del Milan non è da mettere in dubbio. Il suo avvio di stagione lo dimostra, così come l’ottima partenza del Milan. Infatti il Diavolo è stato trascinato in questo avvio dalle giocate di Pulisic e Leao, nonché dalla sicurezza che Giroud sa dare alla propria squadra.

Proprio per questo Vaciago vede Jovic decisamente fuori dalla rotazioni, con Giroud che sarà sempre il numero uno del reparto offensivo dei rossoneri. Tuttavia la chiave di lettura potrebbe essere un’altra. Infatti, come detto da Vaciago, Jovic potrebbe adattarsi al ruolo seguendo le sue caratteristiche. Proprio per questo il direttore di Tuttosport ha parlato di attaccante alternativo.

Inoltre Jovic potrebbe agire anche con un compagno di reparto come Okafor, se Pioli volesse esplorare questa alternativa tattica. Così il Milan potrebbe avere un’alternativa tattica, senza dover ricorrere sempre all’utilizzo di Giroud come boa. Anche se, per lo meno ai tifosi del Milan, l’arrivo di Taremi avrebbe fatto decisamente più piacere.