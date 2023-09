Milan, Pioli sorprende tutti: lo manda subito in campo

In casa Milan si stanno preparando quelli che saranno i prossimi impegni di campionato e Champions, con Stefano Pioli che sembra intenzionato ad adottare una nuova soluzione in campo.

Dopo una settimana piuttosto tormentata, in casa Milan si torna a respirare una boccata di ossigeno puro, con i rossoneri che ora sono ritornati al comando della classifica a pari punti con l’Inter, fermata in casa da un Sassuolo che si sta confermando l’ammazza-grandi anche in questa stagione. Le vittorie dei neroverdi contro Juve e Inter hanno, infatti, consentito ai rossoneri di recuperare il terreno perduto nella settimana del derby.

Il 5-1 inflitto dai nerazzurri al Diavolo avrebbe potuto compromettere quelle che sarebbero state le successive uscite stagionali, con il preludio che questo potesse accadere che si era palesato anche nella prima di Champions contro il Newcastle.

Fantasmi che però sembrano essere stati scacciati grazie alle due vittorie consecutive ottenute, prima contro il Verona, poi contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Ora però, bisognerà fare lo stesso prima della prossima sosta per le nazionali, in programma nel periodo compreso tra il 7 e il 22 ottobre.

Milan, contro il Dortmund spazio a Musah dal primo minuto

Il Milan dovrà cercare di fare bottino pieno per dare un chiaro segnale, a partire dalla sfida di domani con la Lazio, per poi proseguire con quella di domenica prossima contro il Genoa di Alberto Gilardino. Ancora da decidere per Pioli l’11 titolare da mandare in campo, con Adli che dovrebbe essere riconfermato dal primo minuto. Ecco di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Ma è inevitabile che il pensiero di tutto l’ambiente rossonero ricada maggiormente sulla prossima gara di Champions contro il Borussia Dortmund, con i rossoneri che andranno a giocare in Germania la loro prima gara esterna della competizione. Anche qui bisognerà fare molte considerazioni, soprattutto in base ai giocatori che verranno mandati in campo da Pioli.

Se quella di Adli, infatti, è una riconferma in virtù di quanto di buono fatto a Cagliari, si potrebbe dire lo stesso anche per Musah, che stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro i gialloneri dovrebbe avere un posto tra i titolari dell’allenatore rossonero. Qualora si andasse verso questa direzione, si tratterebbe di una grandissima occasione per garantire ulteriore fiducia a tutto l’ambiente.