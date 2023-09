Milan, Pioli spiazza i tifosi: lo ha già fatto fuori

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è finito al centro del dibattito per via di alcune scelte fatte in questi ultimi istanti, riguardanti determinati giocatori rossoneri.

C’è grande entusiasmo dalle parti di Milanello, con i rossoneri che si presentano alla sosta per le nazionali al primo posto in classifica e per di più a punteggio pieno. Le vittorie ottenute contro Bologna, Torino e Roma hanno infatti alzato l’asticella delle aspettative su quelli che sono gli obiettivi stagionali.

Intendiamoci, che il Milan sia una delle candidate scudetto sin dal primo momento è un dato di fatto, quel che però era ignoto a tutti sono le qualità dei nuovi calciatori acquistati da Cardinale & Co. in questa sessione di mercato. Eccezion fatta per i più celebri Pulisic e Loftus-Cheek, tanti punti interrogativi ruotavano ( e ruotano ancora) sui profili di Reijnders, Okafor, Musah e Chukwueze, che però fino a questo momento hanno dimostrato di essere in perfetta sincronia con il ‘nuovo mondo’.

Tante conferme e pochi dubbi, invece, sui due ex calciatori del Chelsea, che si stanno rivelando due colonne portanti della nuova rosa allestita per Stefano Pioli. Nella gara contro la Roma le loro prestazioni sono state giganti, onnipresenti in ogni zona del campo sia quando c’era da creare ed inventare manovre offensive, ma anche quando bisogna coprire e interpretare la fase di interdizione.

Sembra come se la partenza di Tonali non si sia affatto fatta sentire e questo è un bene per tutti i tifosi milanisti, che già pensavo ad un tracollo societario, iniziato con l’uscita di scena di Paolo Maldini. Ma l’ottimo lavoro svolto dalla nuova società ha galvanizzato la piazza, che ora sogna in grande e vuole andare bene oltre le aspettative. Proprio per questo non bisogna sottovalutare gli impegni della Champions, che lo scorso hanno ha regalato una storica semifinale, che mancava da più di 10 anni in casa Milan.

Milan, consegnata la lista Champions: c’è Caldara, out Bennacer e Romero

Ecco perché l’attesa di sentire per l’ennesima volta quella ‘musichetta’ che fa venire i brividi ad ogni appassionato di calcio impazza sempre di più dalle parti di Milano. Manca sempre meno, infatti, all’inizio della nuova competizione e nelle ultime ore il Milan ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per le fasi a gironi della Champions League, dove non sono mancate le sorprese. Pioli ha infatti deciso di convocare Mattia Caldara, lasciando fuori Pellegrino, Bennacer, ma soprattutto il neo acquisto Luka Romero. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI – Maignan, Mirante, Sportiello

DIFENSORI – Calabria, Caldara, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori

CENTROCAMPISTI – Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders

ATTACCANTI – Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor, Pulisic