Milan, prove di rinnovo per il top: il club lo vuole blindare!

Il Milan approfitta della pausa nazionali e avvia il piano per trattenere i top player: pronto il rinnovo sul gioiello rossonero.

Dopo lo straordinario avvio del Milan in campionato con tre vittorie su tre e la testa della classifica condivisa con l’Inter, la società rossonera può permettersi di pensare al futuro vista la pausa nazionali dovuta alle qualificazioni per Euro24.

Prove di rinnovo per Thiaw, il Milan lo vuole blindare

La dirigenza è pronta a rinnovare i suoi gioielli vista la loro crescita esponenziale e l’ottimo andamento della squadra che ne è conseguito. Il primo sulla lista è Malick Thiaw: il difensore ha il contratto in scadenza nel 2027 ma con uno stipendio relativamente basso, per questo i vertici stanno ragionando su un possibile aumento a premiarne l’evoluzione in positivo.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, dunque, a breve il Milan potrebbe bussare alla porta dell’entourage del tedesco e proporre l’aumento di ingaggio rispetto l’attuale milione che percepisce con un piccolo adeguamento senza ritoccare troppo la durata del contratto stesso.