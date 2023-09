Milan, scelta a sorpresa per il mercato di gennaio: che sforzo della società

La pausa nazionali ha permesso al Milan di poter riflettere su alcune mosse in ottica futura che potrebbero rivoluzionare la squadra.

Da poco conclusosi, il calciomercato estivo è stata una delle finestre più movimentate per il Milan che ha vissuto una vera e propria rivoluzione partendo da alcuni vertici societari come la coppia Maldini-Massara.

Diverse le new entry per i rossoneri, tra cui i già titolari Loftus-Cheek, Rejinders e Pulisic che hanno da subito dimostrato di poter essere al centro del progetto futuro e fondamentali per l’equilibrio di una squadra che si è privata di un pilastro come Sandro Tonali.

La scelta a sorpresa per il mercato invernale del Milan

A seguire i tre acquisti più significativi fino ad ora ci sono anche giocatori Okafor, Chukwueze, Pellegrino o Jovic. Proprio quest’ultimo arrivato come sostituto di Taremi, acquisto ormai certo per il Milan ma saltato all’ultimo per restare al Porto almeno ancora un altro anno.

La società rossonera aveva stanziato 18 milioni di euro per strappare il sì della squadra portoghese e del giocatore ma l’attaccante iraniano non ha voluto portare a termine la trattativa. Il Milan, dunque, ha virato subito su Jovic che è arrivato a parametro zero. Per questo il club ha ancora una piccola somma che potrà utilizzare nella prossima finestra di mercato per la giusta occasione.