Milan, sentenza netta: tifosi infuriati, è già crollato tutto

L’opinionista ha dato la sua analisi riguardo la corsa Scudetto, vedendo il Milan non al top, nonostante le ottime prestazioni.

Con la vittoria dell’Olimpico per 2-1 sulla Roma il Milan ha chiuso questa primissima parte di campionato in testa alla classifica a punteggio pieno. Ora arriva la pausa nazionali, quasi a spezzare un ritmo che stava nuovamente prendendo piede nei nostri weekend, con il Milan che viaggia a braccetto con l’Inter. Quindi sarà proprio il Derby della Madonnina, che andrà in scena il 16settembre, a darci le prime conferme della stagione. Comunque pare che, come negli ultimi anni, la sfida Scudetto dovrebbe ancora essere tra le due milanesi, considerando come sembrino essere le due squadre più attrezzate a lottare. Tuttavia c’è chi, dopo una vita nel Milan, la vede diversamente.

Infatti il Napoli, Campione d’Italia in carica, è considerata come una delle pretendenti, nonostante l’addio di Spalletti e la sconfitta recentissima con la Lazio. Ovviamente è ancora presto per parlare di Scudetto, ma la Serie A ha già iniziato a mostrarci diversi dettagli interessanti, come la qualità del Milan o la solidità dell’Inter. Inoltre è un buon esercizio ascoltare il parere di chi la Serie A e diversi trofei li ha vinti, come Alessandro Costacurta. Infatti l’ex difensore del Milan e della Nazionale, ha detto la sua per ciò che riguarda la griglia Scudetto ai microfoni di Sky Sport.

Scudetto, la griglia di Costacurta

Costacurta ha parlato dell’avvio di stagione delle big in Serie A, tracciando un primo bilancio dell’inizio campionato di Milan, Inter, Juventus e Napoli. Infatti queste quattro squadre sono considerate dai più come le papabili quattro alla lotta Scudetto. Tuttavia ciò che ha sorpreso è stato il pensiero di Costacurta, proprio legato alla griglia: “Per me le prime due in griglia sono Inter e Napoli. Subito dietro c’è il Milan. Inoltre la Juve può provarci non avendo le coppe”. Quindi Costacurta, al quale si accoda Bucciantini, vede ancora Inter e Napoli davanti al Milan, nonostante l’ottima campagna acquisti dei rossoneri.

L’ex difensore del Milan vede probabilmente le due squadre più assestate in prima fila, anche se il Milan ha mostrato di essere una squadra compatta, nonostante il gruppo sia praticamente nuovo. Proprio questo aspetto è ciò che preoccupa maggiormente in casa Milan, siccome il gruppo squadra deve ancora amalgamarsi alla perfezione. Inoltre il derby è alle porte, un derby che potrebbe valere già tanto nell’economia della stagione di Milan e Inter. Napoli e Juve saranno alla finestra, sempre con un occhio rivolto verso San Siro per notare da quale lato cadrà il pallone: rossonero o nerazzurro.