Milan, senti Pulisic: “Sono arrivato al momento giusto”, poi sul futuro del club

Pulisic è certamente tra le note più positive di questo nuovo Milan. Le parole dello statunitense sul futuro ma non solo.

Il nuovo Milan di Stefano Pioli dopo un’estate a dir poco rovente è partito alla grande. Tre vittorie in altrettante partite, primo posto in classifica in coabitazione con l’Inter e forse il più bel calcio fatto vedere finora in Serie A.

Merito del gran lavoro fatto quest’estate sul mercato. Nove acquisti, fra cui finora sono spiccati quelli di Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Proprio quest’ultimo, autore già di due gol in campionato, ha parlato dal ritiro degli Stati Uniti.

Pulisic, le parole dal ritiro USA sull’esperienza al Milan

Christian Pulisic è senza ombra di dubbio una delle note più belle di questo nuovo Milan. Il fantasista statunitense ha commentato questa nuova esperienza: “Per me è molto bello giocare in una nuova squadra e in un campionato diverso“, ha detto l’ex Chelsea.

I propositi per il futuro: “Devo solo continuare così, mi ritengo entusiasta se penso al mio futuro al Milan“.

Pulisic parla anche di momento giusto: “Sicuramente sono arrivato al momento giusto, mi sto divertendo quando scendo in campo“.