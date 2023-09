Milan, si infiamma il derby: ore bollenti, frecciata velenosa

Milan, che dramma per i rossoneri, l’annuncio è arrivo da poco e già fa tremare i tifosi del Diavolo. Queste sicuramente saranno ore e giorni bollenti.

Lo scorso weekend la Serie A si è fermata per permettere ai giocatore del campionato italiano di raggiungere i vari ritiri in giro per il Mondo con le proprie Nazionali. In questo momento infatti l’Italia, e non solo, è occupata con le qualificazioni ad Euro24, che si stanno facendo sempre più complicate. I giocatori dopo questa sosta dovrebbero tornare ad allenarsi con le proprie squadre e iniziare a preparare la quarta giornata che sarà bella ricca di big match. La Serie A riaprirà infatti con Juventus-Lazio e soprattutto con l’attesissimo derby pomeridiano: Inter-Milan.

Le due squadre milanesi potrebbero non avere a disposizione alcuni dei loro giocatori, alle prese con dei piccoli infortuni provocati in Nazionale, nonostante ciò però il derby è sempre il derby e le due tifoserie non vedono l’ora di scontrarsi, come ormai fanno da anni. Il bello del calcio è anche questo finchè ovviamente il tutto si svolga sempre nel massimo rispetto senza l’uso di violenza o incitamento al razzismo.

Quest’anno il derby potrebbe servire ad stabilire chi sarà la capolista in caso di vittoria di una delle due squadre, dato che entrambe sono a pari punti e si stanno condividendo la vetta della classifica. Nel caso in cui dovesse arrivare un pareggio, invece, la situazione non subirà nessun cambiamento ed entrambe resteranno a pari punti.

Verso Inter-Milan, i risultati precedenti preoccupano i tifosi

Sia Milan che Inter vogliono vincere per portare a casa la quarta vittoria consecutiva, ma sicuramente non sarà una gara facile e viste le buone condizioni di entrambe le formazioni sarà sicuramente una bella gara per tutti gli appassionati di calcio.

C’è chi però spera, da milanista, che la situazione derby non sia come quella dello scorso anno, dove gli scontri tra Inter e Milan non si sono fermati alla Serie A ma si sono estesi fino alle semifinali di Champions League.

C’è chi ha voluto commentare proprio il Milan degli scorsi scontri diretti, si tratta di Luca Serafini, opinionista tifoso rossonero, ha voluto lasciare alcuni suoi pensieri in merito al derby e al suo Milan a TuttiConvocati su Radio24: “È più pesante per il Milan, perchè il bilancio del 2023 nei derby è talmente deprimente che serve una svolta per i rossoneri soprattutto mentale”. Infatti lo scorso anno tra Serie A , Champions League e Supercoppa sono stati 5 i derby milanesi di cui quattro vinti dall’Inter e solo uno dal Milan.