Milan, tutti pazzi per Calabria: che sgarbo dal grande ex

Davide Calabria è uno dei pilastri del Milan, ma il suo futuro è incerto. Il contratto del difensore scade nel 2024 e, su di lui ci sono diverse big

Secondo quanto riportato dalla stampa, il Milan ha fatto un’offerta a Calabria da 2,5 milioni di euro a stagione, ma il giocatore vorrebbe chiedere almeno 3 milioni. Le parti sono ancora in trattativa, ma l’accordo sembra lontano. Se non dovesse arrivare il rinnovo, Calabria potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel 2024.

Il giocatore è stato accostato a diversi club, sia italiani che europei, nonostante sia attualmente quello arabo il mercato più forte sulle stelle della Serie A. Il futuro di Davide Calabria è incerto. Il giocatore è un elemento importante del Milan, ma al momento non c’è l’accordo per il rinnovo del contratto. Se le parti non dovessero trovare un’intesa, Calabria potrebbe lasciare il club a parametro zero nel 2024.

L’affare è fiutato, ovviamente, da tutta Europa e non solo. Sul difensore rossonero vegliano parecchie big dei principali campionati europei. Non è affatto un segreto, infatti, che il Real Madrid ha pensato ad un’offerta per Davide Calabria, terzino destro del Milan, se non dovesse riuscire a firmare Reece James, terzino destro del Chelsea.

Calabria è un giocatore che piace da tempo al Real Madrid ed è alla ricerca di un terzino destro per sostituire Dani Carvajal, che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici. Il club spagnolo ha provato a firmare Reece James, ma il Chelsea ha rifiutato l’offerta.

Milan, Calabria via a parametro zero? Su di lui piomba il Manchester United

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, sembrerebbe che il Manchester United sia alla ricerca di un terzino destro per sostituire Aaron Wan-Bissaka, che non ha convinto nelle ultime stagioni mister Erik Ten Hag che sembrerebbe essere amante del difensore italiano. D’altra parte, però, in Spagna c’è Carlo Ancelotti che è un simbolo per il Milan e la città di Milano, Davide Calabria potrebbe mai fare uno sgarbo al mister che ha portato in alto la squadra rossonera? Difficile da pensare.

Nel frattempo, però, secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Milan non mollerebbe così facilmente l’osso. Attualmente, la priorità sembra rinnovare il contratto, per fare in modo che Calabria – che è appena tornato ad allenarsi in gruppo – non vada via a parametro zero: sarebbe una grossa perdita per la rosa di Stefano Pioli.