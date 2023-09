Verso Milan-Verona, sorpresa in formazione: sarà esordio dal 1′

Pioli è pronto a cambiare qualcosa rispetto al pareggio in Champions e la sconfitta nel derby: ci sarà un esordio dal 1′.

Il Milan è pronto a ripartire in campionato dopo la pesante sconfitta incassata nel derby contro l’Inter per 5-1. Domani pomeriggio – con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 – andrà in scena Milan-Verona, partita valida per la quinta giornata.

I rossoneri, avvolti dalle critiche, sono chiamati a dare subito una risposta importante. A causa dei numerosi impegni ravvicinati, però, Pioli sta meditando qualche cambio di formazione. Infatti, il tecnico è pronto a lanciare il giovane per la prima volta da titolare.

Pioli lancia Musah: sarà un esordio da titolare

Pioli – quest’oggi alle ore 14:00 – parlerà ai microfoni in conferenza stampa per presentare la sfida al Verona. Come riportato da TuttoSport, però, avrebbe già deciso di mandare in campo Musah, il giovane statunitense arrivato dal Valencia.

Fino ad ora, il numero 80 del Milan, ha solo giocato qualche spezzone di partita. Pioli crede davvero tanto in lui sia per l’età sia per le sue caratteristiche di gioco, uniche nel suo ruolo. Il centrocampista è entrato davvero bene contro il Newcastle, dimostrando di avere un’ottima gamba, oltre ad una spiccata personalità nel cercare l’uno contro uno.

A cedergli il posto – con ogni probabilità – sarà Loftus-Cheek. I crampi che lo hanno colpito nel match di Champions League sono un chiaro segnale di come l’inglese abbia bisogno di un turno di riposo.