Milan-Verona, novità dal primo minuto: Pioli cambia modulo

In vista di Milan-Verona di domani il mister Pioli sembra voglia cambiare le carte in tavola. Arrivano modifiche alla rosa.

Il Milan mai come in questo momento avrebbe bisogno di sicurezza e punti fermi. Stefano Pioli a quanto pare invece vuole ancora provare qualcosa di diverso per dare nuovi stimoli alla squadra e provare qualcosa, magari, di più funzionale. Contro l’Hellas Verona infatti si potrebbe cambiare registro e, in allenamento, Pioli ha provato altre soluzioni.

Milan, possibile cambio modulo

In vista del match di domani, alle ore 15:00, Stefano Pioli potrebbe optare per diverse soluzioni.

Appare come una pista percorribile dal mister Pioli quella del cambio modulo. Con il derby abbiamo potuto intravedere già una prova di difesa a 3 con Calabria a centrocampo, tuttavia, forse, gli interpreti non sono così azzeccati per le idee di Pioli.

Secondo quanto riportato da La Gazzeta dello Sport Pioli in allenamento avrebbe provato un plausibile 3-4-3. In difesa quindi spazio a Thiaw, Tomori e Kjaer. A centrocampo provati invece Musah largo a destra e Florenzi invece a sinistra, gli ultimi due difatti hanno ben figurato contro il Newcastle subentrati a gara in corso. A centrocampo provati sempre Reijnders e Krunic con il penultimo che potrebbe occupare anche la posizione di Krunic.