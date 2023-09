Milan-Verona, tegola per Pioli: un titolare esce per infortunio

Brutte notizie per il tecnico dei Rossoneri che ora deve far fronte ad un altro stop di una delle sue pedine più importanti.

Dopo venticinque minuti di ritardo, causa forte pioggia, Milan ed Hellas Verona sono scese in campo sul prato di San Siro per la quinta giornata di campionato. I Rossoneri conducono per 1-0 grazie al vantaggio flash di capitan Rafa Leao, ma dopo l’ora di gioco Stefano Pioli ha dovuto far fronte all’uscita obbliga di Rade Krunic.

Milan in ansia: Krunic lascia il campo per infortunio

Dopo poco più di un’ora di gioco il centrocampista bosniaco è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Altra grana per Pioli che nel prepartita aveva già confermato gli stop di Theo Hernandez e Davide Calabria, con entrambi i rossoneri rimasti fuori dai convocati per dei problemi muscolari.

Il problema di Krunic non può essere di certo preso sottogamba, in quanto nel corso della stagione il bosniaco ha più volte dimostrato di essere cruciale nello scacchiere di Pioli.