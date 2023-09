Miranda-Milan, c’è l’ammissione del calciatore: lo ha detto sulla trattativa

A mercato concluso un obiettivo del Milan esce allo scoperto e ammette dell’offerta avanzata dai rossoneri.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato il Milan dà il via al campionato con ottimi risultati e un inizio impeccabile. In cima alla classifica, a pari punti solo con l’Inter, domina la Serie A anche grazie ai nuovi acquisti arrivati dalla sessione di calciomercato estiva.

Loftus-Cheek, Reindeers e Pulisic tra le new entry con maggiore impatto e già titolari affermati. Tra i profili sondati, oltre i giocatori approdati poi in rossonero, anche il difensore Juan Miranda. Il classe 2000 è in forte ascesa e al Real Betis sta dimostrando di poter arrivare a grandi livelli.

L’ammissione di Miranda sulla trattativa con il Milan

Il Milan questo lo sa e aveva puntato il difensore già in estate, visto anche il contratto in scadenza nel 2024. Il nulla di fatto rimanda soltanto la trattativa ai prossimi mesi, quando il ragazzo sarò libero di firmare con chi vorrà.

Intanto, Miranda, non ha nascosto di avere una certa corte attorno a lui: “Sì, abbiamo avuto delle offerte, ma mi trovo molto bene qui. Sappiamo com’è la situazione del club e nel calcio non si sa mai, ma sono molto contento”. Per questo la dirigenza dovrà lavorare ben con il suo entourage se vorrà convincerlo ad approdare in rossonero.