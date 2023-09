Mourinho furioso, attacco a Rapuano: svelate le frasi dette durante Roma-Milan

Mourinho pare non aver digerito per niente la decisione di Rapuano che ha portato al rigore per il Milan. Svelate le parole dette dal tecnico portoghese contro l’arbitro.

Quello di ieri sera tra Roma e Milan è stato senza dubbio un big match che nel post gara ha fatto discutere e non poco soprattutto per alcuni episodi arbitrali avvenuti durante la partita ma anche per alcuni comportamenti avuti da chi in teoria dovrebbe dimostrare sempre sportività, ma si sa quest’aspetto non è mai stato il punto forte di Josè Mourinho, protagonista di diversi episodi che l’hanno visto al centro di diverse polemiche, per lo più legate alle scelte arbitrali.

Roma-Milan, svelate le parole di Mou sul rigore dato ai rossoneri

Anche ieri sera Mou non è riuscito a contenersi e a fargli perdere le staffe è stato l’episodio del fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek che ha poi portato al rigore dello 0-1 segnato da Giroud.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, quando l’arbitro ha tirato fuori il cartellino giallo per ammonire il giocatore giallorosso, il tecnico portoghese avrebbe detto riferendosi all’arbitro: “Vergogna, si è buttato, è giallo“. Subito dopo, quando il Milan esultava per il vantaggio dello 0-1, Mou e Nuno Santos hanno entrambi applaudito ironicamente l’arbitro. Seppur la Roma non sia stata brillante ieri sera, a Mou quell’episodio avvenuto al decimo minuto non è andato per niente giù.