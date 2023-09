“Non credevo…”: l’ex Milan si confessa senza filtri, i tifosi sono senza parole

Le dichiarazioni dell’ex Milan sono senza filtri e lasciano tutti i tifosi rossoneri senza parole. Di seguito la confessione del giocatore.

Come ormai è stato affermato da la grande maggior parte degli amanti del calcio, il Milan in questa sessione estiva di mercato è stato il club che si è mosso sicuramente di più e ha ampliato la propria rosa. L’addio di Maldini e Massara è arrivato come un fulmine a ciel sereno e aveva un pò preoccupato i tifosi, visto che entrambi, ormai negli anni si erano dimostrati molto abili nell’individuare nuovi talenti. Furlani come AD e uomo operativo di mercato e Moncada come capo scout non hanno deluso le aspettative, anzi, hanno regalato belle soddisfazioni.

Forse la paura più grande di questo improvviso cambiamento in dirigenza era data anche dal fatto che i tifosi sapevano che dietro la scelta di Maldini su ogni giocatore, oltre alla tecnica e al talento, c’era anche la certezza che quel giocatore avesse la mentalità da Milan. Un qualcosa che Maldini conosce molto bene. Quindi affidare un ciò di così importante, come il mercato, a qualcuno che non conoscesse a pieno questa mentalità inevitabilmente preoccupava e non poco.

Marco Simone e le dichiarazioni sul mercato del Milan

A quanto pare la decisione del Milan di licenziare Maldini e Massara non ha spaventato solo i tifosi, ma anche qualche ex giocatore. Il quale dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è rimasto pur sempre un grande fan del club rossonero.

Tra i tanti a rilasciare delle dichiarazioni belle dirette è stato Marco Simone, ex attaccante del Milan. L’ex giocatore e stato intervistato da la Gazzetta dello Sport, proprio oggi, giornata in cui Milano ma soprattutto San Siro si accinge ad ospitare il tanto atteso derby di Milano tra Inter e Milan.

Ll’ex calciatore è stato molto sincere nel dare il suo giudizio sul mercato rossonero fatto quest’estate e ovviamente ha voluto esprimere il suo parole anche sulla rivoluzione di giugno a livello dirigenziale. Anche a Marco Simone ha fatto paura la scelta da parte del club di compiere questo ridimensionamento, con il licenziamento di Maldini e Massara. Secondo l’ex attaccante, dopotutto Maldini aveva passato tanti anni al Milan e aveva fatto sicuramente un percorso in crescendo e dopo il suo addio anche lui come tanti altri temeva risvolti negativi. Invece poi vedendo l’operato di quest’estate, Simone ha ammesso di essersi ricreduto e di essere stato molto contento.