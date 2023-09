“Non vede l’ora”: Pioli-Leao, la rivelazione mette in allarme

La rivelazione su Stefano Pioli e Rafael Leao non può che suscitare un po’ di allarme tra i tifosi del Milan

Il Milan ha avviato questa stagione di Serie A con ottimi risultati, infatti, la squadra di Pioli si trova al secondo posto, a pari punti con l’Inter. Il club rossonero, in queste prime giornate del campionato, ha dimostrato di avere ottimi giocatori e di poter fare bene e raggiungere gli obiettivi prefissati in estate, ovvero partecipare attivamente alla lotta Scudetto e, allo stesso tempo, poter passare i gironi di Champions League e, magari, superare anche i turni successivi. Per poter fare bene in entrambe le competizioni, però, bisognerebbe scendere in campo anche con dei piccoli cambi di giocatore, per evitare infortuni ed affaticamenti.

Tuttavia, nelle prime uscite stagionali, Stefano Pioli sembra aver dimostrato di essere molto attaccato ad un giocatore che, ha preso parte a tutte le partite sia in campionato che in Champions League. Recentemente, però, Stefano Impallomeni, ha lasciato una dichiarazione che potrebbe far preoccupare i tifosi del club rossonero.

Pioli vuole ‘liberarsi’ dalla dipendenza da Leao

Stefano Impallomeni è stato recentemente intervisto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, riguardo la giornata del campionato. Tuttavia, le sue parole riguardo il Milan e Pioli hanno allarmato tutti i tifosi rossoneri. Ecco cosa ha detto riguardo il rapporto tra Stefano Pioli e Rafael Leao, attaccante portoghese del club di Milano.

Secondo l’ex calciatori, il tecnico parla bene di Leao, ma “non vede l’ora di smarcarsi dalla dipendenza dal portoghese”. Impallomeni spiega che “testando anche gli altri, che sono molto interessanti, si cerca di smarcare da questa dipendenza. Proprio come fece l’anno dello Scudetto”. Uno scudetto arrivato grazie alla forza del gruppo ed è proprio con il gruppo che – secondo Impallomeni – Pioli vuole vincere.

Dunque, sembra che secondo l’ex calciatore italiano, l’allenatore del Milan voglia allontanarsi dall’attaccante del Milan che, fin da inizio stagione, ha dimostrato ancora una volta di avere ottime qualità. Questo perché anche i nuovi acquisti hanno dimostrato di essere giocatori molto validi e che, dunque, potrebbero portare il portoghese a stare, a volte, in panchina. Del resto le recenti prestazioni di Leao hanno creato qualche discussione con giocate di alta scuola alternate ad errori anche grossolani. Un’altalena che ha acceso il dibattito su Leao e sulla sua importanza per il Milan.