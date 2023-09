Novità su Maignan: il Milan corre subito ai ripari

A Casa Milan arriva una novità su Maignan che spiazza tutti. Il club rossonero è già pronto a risolvere la situazione

Il campionato del Milan quest’anno è iniziato alla grande, tre vittorie su tre che hanno permesso alla squadra di Pioli di piazzarsi ai vertici della classifica e chiudere questa prima slot di stagione a punteggio pieno. Per il momento a giocarsi il primo posto a pari punti con i rossoneri c’è l’Inter, cosa che potrebbe cambiare dopo la sosta visto che ci sarà già il primo scontro diretto tra le milanesi, il 16 settembre alle ore 18:00 a San Siro.

Nel frattempo però, le buonissime prestazioni viste fino ad oggi del Milan sono sicuramente anche frutto di un ottimo calciomercato fatto durante la finestra estiva, è vero ci sono stati alcuni addi ma la dirigenza del Milan ha saputo dare a Pioli i giusti giocatori che mancavano a completare e a perfezionare una rosa che andava un po’ rafforzata per renderla ancora più competitiva anche in Europa. Il Milan quest’anno sogna di riportare a casa lo scudetto come successo nella stagione 2021/2022, ma sicuramente non sarà semplice vista quella che è la lista delle potenziali pretendenti.

Il Milan pensa a blindare Maignan

Ora che il Milan sembra aver trovato il proprio equilibrio di squadra è giusto anche che inizi a pensare su quali giocatori puntare il futuro dei rossoneri, tra i tanti nomi è impossibile non tener conto di Mike Maignan, portiere titolarissimo nonché una delle colonne portanti nella formazione di Pioli.

Maignan, arrivato dal Lille, è stato protagonista di recente di alcune dichiarazioni che hanno fatto tremare un po’ i tifosi del Milan. L’estremo difensore, con un passato nelle giovanili del Psg, non ha chiuso la porta ad un ritorno nel club parigino con il più classico: “Nel futuro nulla è certo”. Magari anche per questa dichiarazione, che sicuramente ha fatto drizzare le antenne alla dirigenza rossonera, il Milan si sta muovendo per blindare il prima possibile il giocatore in scadenza nel 2026, stando a quanto riportato da QS. Furlani e Moncada sarebbero già pronti ad offrirgli un prolungamento fino al 2028 con un aumento dello stipendio.

Del resto Maignan è sicuramente una delle colonne della formazione di Pioli e non è un caso che la sua esclusione dalla lista dei trenta per il Pallone d’Oro ha fatto discutere e arrabbiare non poco i sostenitori rossoneri. Che, neanche a dirlo, lo vogliono ancora a lungo a difesa della porta del Milan.