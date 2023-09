Novità sulle condizioni di Maignan e Theo: notizia da Sky!

Da Milanello arrivano novità sulle condizioni degli infortunati, in particolare dei due francesi.

Nonostante i 12 punti conquistati fino a qui nelle prime cinque giornate di Campionato, il Milan non sta affrontando un buon periodo dal punto di vista degli infortuni: Stefano Pioli, infatti, ha dovuto rinunciare, per la partita contro il Verona, a numerosi giocatori, fuori per problemi fisici.

Nel match contro il Verona, si è visto quanto il Milan perda di qualità con in campo i “secondi giocatori“, e faccia fatica a continuare la continuità nel gioco. Il problema maggiore lo si nota in difesa, non ancora ben consolidata. Ha fatto la differenza, invece, Sportiello, secondo portiere del Milan, che al momento non sta facendo rimpiangere Maignan.

Milanello, le ultime sugli infortuni dei rossoneri

L’allenatore rossonero attualmente deve fare a meno di Maignan, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez, Krunic e l’infortunato della passata stagione Bennacer. Il problema maggiore è il reparto difensivo, con Pioli che prima della partenza per Cagliari dovrà fare importanti considerazioni.

Secondo quanto riportato da Baiocchini, inviato di Sky Sport, il portiere rossonero Maignan non riuscirà a rientrare per la trasferta di Cagliari, ma le sue condizioni saranno rivalutate per la partita contro la Lazio, prima di quella contro il Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda l’esterno francese, Pioli spera di recuperarlo per la trasferta in Sardegna vista l’emergenza rossonera: per lui si trattava di un affaticamento muscolare, e potrebbe rientrare facilmente nella lista dei convocati. Nelle prossime ore si avranno sviluppi sulle condizioni dei rossoneri.