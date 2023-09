Occhio Milan, il ritorno di fiamma preoccupa Pioli

Un possibile ritorno di fiamma potrebbe privare il Milan di uno dei propri pilastri nella prossima finestra di mercato.

È un Milan dai due volti quello che ha iniziato questa nuova stagione. Lo dimostrano i 9 punti conquistati nelle prime tre giornate e la sconfitta pesante nel derby con l’Inter, così come il pareggio con il Newcastle rientra nelle difficoltà rossonere di questo periodo.

Ovviamente rispetto alla sconfitta nel derby si sono viste notevoli differenze in casa Milan, differenza probabilmente dettate da una reazione di pancia. Reazione che però, nonostante le occasioni, non ha fatto in modo che il Diavolo mantenesse i tre punti a Milano. Tuttavia, per lo meno nel reparto difensivo, si è visto qualcosa di meglio rispetto al derby, anche se fare peggio era veramente complicato. Infatti la squadra di Pioli è riuscita a mantenere la porta inviolata, con il Newcastle che non è mai riuscito ad impensierire Maignan.

Il solo Sportiello è stato chiamato in causa nel finale, rispondendo bene come ci si attende dal secondo portiere del Milan. Uno dei fattori chiave per la resistenza difensiva dei rossoneri è da collegare sicuramente al rientro di Fikayo Tomori. Infatti l’inglese è mancato tantissimo contro l’Inter, vista la sua assenza per squalifica, e la retroguardia del Milan ne ha risentito. Tuttavia i rossoneri non sono gli unici a conoscere le qualità di Tomori.

Tomori, ritorno di fiamma del Chelsea

Le ottime prestazioni della parentesi rossonera di Tomori hanno attratto gli occhi, indesiderati in casa Milan, di diverse squadre. Soprattutto in Premier League c’è chi vorrebbe riportarlo alla base: il Chelsea. Infatti i Blues sono il club in cui il centrale inglese ha cominciato la sua ascesa, arrivata sin qui al Milan. Di conseguenza il rapporto tra il club dell’omonimo quartiere di Londra e Tomori è uno di quelli solidi. Per questo il Chelsea sta seriamente pensando di riportare il difensore a Londra per giocare con i Blues.

L’affare è ovviamente tutto fuorché chiuso. Tuttavia abbiamo imparato che quando un club di Premier League, oppure arabo, vuole qualcosa non conosce muri che tengano. Di conseguenza il Milan dovrà pensare seriamente all’eventualità di perdere Tomori in un futuro non troppo lontano. La possibile base di accordo per l’affare si aggira attorno ai 50 milioni di euro, spesa che il Chelsea farebbe volentieri per mettere a posta la propria retroguardia.

Inoltre il Milan potrebbe pensare di chiudere un’altra operazione Tonali, una cessione che ha permesso al Diavolo di rivoluzionare la propria rosa durante la finestra si mercato estiva. Le basi per il ritorno di Tomori a Londra ci sono, almeno per il mercato.