Occhio Milan, tegola last minute: il top dovrà saltare il big match

Arriva una notizia per il Milan che potrebbe cambiare tante cose in vista del match, il giocatore potrebbe non recuperare in tempo.

Il Milan ha iniziato questa stagione in un modo molto scoppiettante, tutti gli acquisti fatti in quest’estate hanno sicuramente già dimostrato di che pasta sono fatti e sicuramente andrà sempre meglio. C’è da dire che la formazione di Stefano Pioli ha subìto diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno, però una cosa è rimasta costante: la voglia di vincere. I rossoneri infatti hanno portato a casa tre vittorie su tre e questo pomeriggio alle 18, cercheranno di vincere la quarta, anche se questa volta non si tratta di una sfida qualunque ma del tanto atteso derby di Milano contro l’Inter.

La sfida contro l’Inter però non sarà la sola gara importante di questi giorni, perché il 19 settembre per il Milan di Pioli riprenderà la Champions League, che come sempre darà il suo via con la classica fase a gironi e solo le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alla fase successiva che corrisponde agli ottavi di finale. Il club rossonero quest’anno tra le quattro italiane forse è stato quello a cui è capitato il sorteggio un pò più ostico. Newcastle, Borussia Dortmund e PSG.

Tonali potrebbe non esserci per la sfida contro il Milan

Come uno scherzo del destino sono capitate due squadre, quella inglese e quella francese dove al momento giocano due giocatori che sono stati punti fermi per i tifosi del Milan, per diversi anni. Si tratta di Sandro Tonali, andato al Newcastle quest’estate e Gigi Donnarumma volato a Parigi nel 2021. L’ex portiere, nonostante sia passato un pò di tempo suscita ancora un po’ di rancore nei tifosi rossonero, soprattutto quando torna a giocare a San Siro e si è visto nell’ultima gara dell’Italia contro l’Ucraina, dove i fischi per il ragazzo non sono mancati.

Ma prima di Donnarumma, i tifosi rossoneri dovranno rivedere quello che per loro è stato un pilastro fondamentale del centrocampo in questi ultimi anni: Tonali. Il primo match di Champions per il Milan è proprio quello contro il Newcastle tra tre giorni a San Siro alle 18.45. L’ex Milan però potrebbe non essere a disposizione del club inglese per quella gara quindi non scendere in quella che fino a qualche mese fa era casa sua. Tonali ha avuto un leggero problema fisico durante il ritiro con la Nazionale italiana e a parlare delle condizioni del ragazzo è stato proprio l’allenatore della squadra inglese durante una conferenza stampa.

Howe ha affermato che Tonali ha sentito tirare la coscia durante un allenamento con la sua nazionale, è poi tornato in Inghilterra è stato sottoposto ai soliti esami. Ha poi aggiunto che il giocatore potrebbe restare fuori per la partita contro il Brentford e tentare il recupero per la partita di San Siro in Champions League contro il Milan. Quindi sarà il destino a decidere se questo incontro avverrà o meno.