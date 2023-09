Origi al Nottingham, stipendio coperto dal Milan? Tutti i dettagli

Il mercato del Milan termina con l’acquisto di Jovic dalla Fiorentina e l’addio di Origi al Nottingham Forrest.

Dopo una serie di rumors sulla futura destinazione del belga alla fine l’attaccante è tornato in Premier League al Nottingham Forrest. Il suo desiderio, infatti, era quello di tornare nel campionato inglese dopo l’esperienza a Liverpool.

Il belga al Milan ha collezionato 36 presenze, ma soltanto 2 gol e 1 assist. Troppo poco per poter incidere durante l’arco della stagione in rossonero. Nonostante il contratto fosse fino al 2026, entrambe le parti hanno convenuto fosse giusto separarsi cercando di trovare la giusta destinazione per poter accontentare sia l’entourage del giocatore che le condizioni economiche della società.

Il Nottingham Forrest pagherà l’intero stipendio a Origi

Il 1° settembre il Milan ha trovato l’accordo con il Nottingham Forrest per un prestito secco. A Origi un contratto di un unico anno, fondamentale per valutarne le condizioni e rinnovare in caso di stagione positiva.

Ottimo l’accordo con il club inglese che pagherà l’intero stipendio del giocatore, una condizione importante per il Milan che aveva legato il belga con uno stipendio di ben 6 milioni di euro. Una cifra troppo alta per un giocatore che per la maggior parte del tempo faceva panchina e che non avrebbe mai avuto un ruolo da protagonista in questa squadra.

Infine, visto lo stipendio alto del giocatore e la formula del prestito che non tutela un eventuale vantaggio nella vendita di Origi, il Nottingham Forrest ha richiesto e voluto fortemente inserire una clausola di 4,5 milioni di euro non obbligatoria.