“Partita peggiore della storia!”: Milan, attacco mai visto dell’ex Inter

L’ex calciatore dell’Inter ha pesantemente attaccato il Milan, reo secondo lui di aver giocato la “peggiore partita della storia”.

Tanti sono stati i calciatori che nella storia hanno vestito la maglia dell’Inter. Tutti questi hanno assaporato la rivalità con il Milan: una sfida che alimenta la città di Milano da più di 100 anni e che ha emozionato generazioni intere di tifosi. Anche Arturo Vidal è stato nerazzurro nella sua carriera: per lui, che prima aveva vestito le maglie di Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco e Barcellona, 71 presenze e 4 gol nelle due stagioni in nerazzurro. Un bottino niente male, un segno indelebile lasciato nella storia della Beneamata grazie – anche e soprattutto – ad uno scudetto conquistato nella stagione 2020/2021.

Ora Vidal, dopo gli anni passati in mezzo al campo a battagliare con le sue squadre di appartenenza, si sta dilettando come opinionista. Spesso il cileno si sta rendendo protagonista di dichiarazioni che fanno il giro del mondo, sparate via senza troppi giri di parole. L’ultima ha riguardato proprio il Milan, sua storica rivale ai tempi di Juve e Inter, che a suo dire ha giocato “la peggiore partita della storia“. Dichiarazioni, quelle di Vidal, che certamente faranno ancora parlare di sé.

Vidal: “Milan Newcastle? Peggior partita della storia”

In campo non si è mai risparmiato, aggredendo ogni avversario con la fame di chi non vedeva l’ora di riconquistare il pallone; ora si sta dimostrando incisivo anche fuori dal rettangolo di gioco, dove si diletta come opinionista e spesso fa sentire la sua voce senza troppi giri di parole. Parliamo di Arturo Vidal, ex centrocampista di Inter e Juventus, dunque – di conseguenza – storico rivale del Milan. Ed è proprio al Milan che è rivolta l’ultima bordata del centrocampista cileno: “Quella tra Milan e Newcastle è stata la peggior partita nella storia della Champions League“, ha detto Vidal ai microfoni del canale Twitch “Red Gol“.

Poi l’ex Inter e Juve ha continuato così: “Il Milan contro il Newcastle mi ha fatto davvero una brutta impressione. Sono lì solo perché corrono bene“. Successivamente Vidal ha attaccato duramente anche le Magpies: “Sono arrivati quarti in campionato ma non fanno nulla, non capisco. Sono disgustosi“. Il cileno dà poi anche un saggio della sua mentalità: “Dovrebbero rischiare la vita alla loro prima partita, mostrare qualcosa in più. Mi hanno fatto arrabbiare tantissimo“. Parole che certamente faranno discutere quelle di Vidal e che – chissà – potrebbero trovare risposta da parte di rappresentanti delle due squadre coinvolte.