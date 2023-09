Pavard-Theo Hernandez, il fratello Lucas svela un simpatico retroscena sul Derby

La Serie A si ferma per la sosta nazionali, poi ci sarà la partita tra Milan e Inter: per alcun giocatori è già aria di derby.

Il prossimo 16 settembre per Milan e Inter il campionato riprenderà con il derby. Si giocherà in casa nerazzurra in una San Siro prevista già sold out con un clima spettacolare fomentato dal pubblico di entrambe le tifoserie.

L’ammissione di Lucas sul siparietto tra Pavard e Theo

In vista del match non c’è soltanto la tifoseria ad accendere l’atmosfera, ma anche i giocatori stessi che dai rispettivi ritiri si punzecchiano a vicenda. Ne è un esempio quello della Francia, covo di diversi giocatori nerazzurri e rossoneri tra cui Thuram, Giroud, Theo Hernanrd e Pavard.

A dare il via agli sfottò proprio i due attaccanti, ma non sono stati da meno i due terzini spronati da Lucas Hernandez, fratello di Theo, che ammette:

“In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Théo con Pavard: sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere”.