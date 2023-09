Pioli a sorpresa: sul sorteggio della Champions

Pioli nel pre partita di Roma-Milan tra le altre cose ha commentato anche i sorteggi di Champions League avvenuti qualche giorno fa.

Alle 20.45 all’Olimpico andrà in scena il primo big match di questa stagione 2023-24 e a scendere in campo saranno Roma e Milan. I rossoneri vogliono continuare a vincere portando a casa i tre punti e la terza vittoria consecutiva dopo quella contro il Bologna e quella contro il Torino. I giallorossi invece sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dato che al momento hanno solo uno punto in classifica. Mourinho è fiducioso e questa sera a fare il suo esordio con la Roma ci sarà anche Romelu Lukaku appena arrivato nella Capitale.

Prima della gara Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di DAZN:

Sul gruppo squadra:

“Da certezza che stiamo lavorando insieme da molto tempo ormai. Ci sono meccanismi da migliorare ma più lavoriamo insieme più cresceremo”.

Pioli e il commento su Tonali e Donnaruma

Sul ruolo di Calabria contro la Roma:

“Dipende la Roma come giocherà, penso di avere degli esterni abili sull’uno contro uno, cerchiamo ampiezza e vogliamo il controllo della gara”.

Sui sorteggi di Champions e sul rincontro con Tonali e Donnaruma: