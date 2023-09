Pioli attacca tutti: “Ora basta!”, poi annuncia un nuovo infortunio

Trionfo del Milan contro il Verona. Non basta però per placare un nervoso Stefano Pioli. Poi l’annuncio del nuovo infortunio

Si conclude con la vittoria per 1-0 il match delle 15 disputatosi a San Siro tra Milan ed Hellas Verona. I rossoneri cacciano la paura di piombare in un tunnel senza uscita, e tornano al successo.

Match iniziato con un leggero ritardo a causa della pioggia battente, caduta a pochi minuti dall’inizio della gara. Tra le note positive, il solito Rafael Leao che ha impiegato solo otto minuti per siglare la terza rete consecutiva in campionato, la prima con la fascia da capitano.

Ottima prestazione anche di Malick Thiaw, apparso in affanno al derby, è riuscito subito a redimersi. Da sottolineare il debutto del classe 2005 Davide Bartesaghi, subentrato al posto di Florenzi.

Milan-Verona: le parole di Pioli, e l’annuncio del nuovo infortunio

Il tecnico rossonero è apparso più nervoso del solito nel consueto post partita ai microfoni di Dazn. Un modo anche per sfogarsi dopo quanto avvenuto durante la settimana.

Sette giorni fa, infatti, c’è stato il derby della Madonnina, terminato con un pesante 5-1 in favore dei rivali dell’Inter. Nonché il quinto derby consecutivo perso dal tecnico parmense. Ovviamente un dato preoccupante, a cui sono seguite dichiarazioni non propriamente rassicuranti. Dunque quella di oggi, un’occasione anche per giustificare con quanto detto settimana scorsa.

Alcuni timori erano dovuti anche dopo il pareggio casalingo nel primo match di Uefa Champions League contro il Newcastle United. Risultato che avrebbe potuto far scendere il morale della squadra, soprattutto dopo l’ottima prestazione.

Milan-Hellas Verona: le parole di Stefano Pioli

Giochiamo sempre per vincere – ha esordito Pioli, in risposta alle troppe critiche piovute dopo la pesante sconfitta subita nel derby- È stata una settima faticosa, la nostra prestazione è stata un po’ troppo lenta in alcuni momenti.

Capitan Leao? Ha giocato bene, a volte si esagera nella negatività attorno ai miei giocatori. Il gruppo è molto responsabile – ha proseguito l’allenatore – e sa che deve stare vicino ad ogni compagno. Rafa sta facendo la sua strada, sta bene con tutti e con questa maglia addosso. Deve sopportare le aspettative alte. Krunic? Credo si tratti di un problema al flessore. Sarà difficile averlo per le prossime partite. Reijnders? Può giocare anche al posto di Krunic – ha concluso -le partite sono tante e giocheranno tutti.

Tra quattro giorni ci sarà il match infrasettimanale contro la neopromossa Cagliari all’Unipol Domus. Una sfida difficile, contro una squadra fisica, ma che servirà per dare continuità